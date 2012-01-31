مایه کوبی تب برفکی 70 هزار دام سنگین در قم

محمد مهدی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح ضربتی مایه کوبی دام های سنگین در استان قم اظهار داشت: به دنبال ورود بی رویه دام قاچاق از نقاط مختلف به استان قم و شیوع بیماری تب برفکی یا طبقه در واحدهای دامداری، اداره کل دامپزشکی استان اقدام به اجرای طرح اضطراری مایه کوبی دام های سنگین استان علیه این بیماری کرد.



وی تصریح کرد: بیماری تب برفکی یکی ازبیماری های خطرناکی است که ضرر و زیان فراوان اقتصادی را به دامداران وارد می کند، از این رو دفع به موقع آن بسیار ضروری است.



مدیر کل دامپزشکی استان قم در ادامه در خصوص زمان اجرای طرح مایه کوبی رایگان دام های سنگین علیه بیماری تب برفکی بیان داشت: این طرح از اوایل دی ماه سال جاری آغاز و در حدود یک ماه به طول انجامید و طی مدت اجرای آن، 70 هزار و 323 راس دام سنگین شامل گوساله و گاوهای دامداری های استان به صورت صد در صد رایگان تحت پوشش عملیات واکسیناسیون علیه بیماری تب برفکی قرار گرفتند.



استفاده از 38 تیم عملیاتی در اجرای طرح رایگان مایه کوبی تب برفکی



وی یادآور شد: در اجرای طرح مایه کوبی رایگان تب برفکی از توان 19 اکیپ عملیاتی دامپزشکی و 19 کاردان دامپزشکی به عنوان تیم های عملیاتی استفاده شد.



رفیعی در پایان تاکید کرد: رعایت اصول مسائل بهداشتی و قرنطینه‌ای از جمله خرید و فروش دام تحت نظارت اداره دامپزشکی، انجام واکسیناسیون بر اساس جدول زمانی اداره کل دامپزشکی، انجام منظم ضدعفونی در دامداری‌ها از جمله مواردی است که باعث کاهش و پیشگیری از بیماری تب برفکی می‌شود.

