طرح توسعه حوزه علمیه طالبیه تبریز اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه فضای آموزشی مدارس علمیه تبریز پاسخگوی خیل مشتاقان تحصیل در علوم حوزوی استان و منطقه شمال غرب کشور نیست، تصریح کرد: در این راستا شهرداری تعهدی نسبت به مکان یابی در جهت توسعه حوزه های علمیه استان دارد که تا حدود زیادی این امر محقق شده است.



شهردار تبریز با بیان اینکه زمینی برای احداث حوزه های علمیه خواهران در منطقه ارم تبریز مکان یابی و تحویل مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران استان شده است، افزود: این زمین در کنار پارک ارم واقع شده که برنامه ریزی حوزه علمیه خواهران برای احداث مجتمع چندمنظوره آموزشی برای خواهران طلبه است.



وی از مکان یابی و اختصاص 50 هکتار زمین برای احداث بزرگترین حوزه علمیه منطقه شمال غرب در تبریز خبر داد و گفت: این زمین خارج از مجموعه پارک عباس میرزا واقع شده که تحویل مرکز مدیریت حوزه علمیه برادران می شود.



شهردار تبریز در ادامه با اشاره به اختصاص اعتباری ویژه جهت اجرای طرح توسعه حوزه علمیه طالبیه اظهار داشت: 20 میلیارد ریال برای تملک زمینهای اطراف و اجرای طرح توسعه حوزه علمیه طالبیه از ورودی راسته کوچه اختصاص یافته است.



وی با اشاره به ضرورت تعریض ورودی راسته کوچه حوزه علمیه طالبیه برای اجرای طرح توسعه این مرکز علوم اسلامی افزود: طرح اولیه از سوی حوزه علمیه طالبیه آماده شده و بایستی تملک زمینهای آن منطقه با توافق حوزه و مالکان جهت اجرای طرح آماده شوند.