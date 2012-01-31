فوتبال همان بیماری زانو است/ بیمه ها از واقعیات روز عقب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ‌دکتر محمد رازی عصر سه شنبه در نشست خبری دومین کنگره دوسالانه بین‌المللی جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیبهای ورزشی با بیان اینکه آمار دقیقی در خصوص میزان آسیبهای ورزشی وجود ندارد، افزود: طبق آمار بین‌المللی، فوتبال پرآسیب‌ ترین ورزش بوده و زانو عضوی است که بیشترین آسیب را در این راستا متحمل می‌شود. به همین دلیل است که عده‌ای می‌گویند فوتبال ورزش نیست، بیماری زانو است.

این متخصص ارتوپدی با بیان اینکه آسیبهای ورزشی در رشته‌های تماسی چون جودو یا رشته‌های رزمی چون کاراته بالاست، گفت: به رغم اینکه پیچ‌خوردگی مچ پا بیماری ساده‌ای انگاشته می‌شود اما شیوع بالایی دارد و آسیب در 20 تا 24 درصد موارد، مزمن می‌شود.

رازی با اشاره به اینکه مردم عادی نسبت به آسیبهای مفاصل خود حساستر هستند، افزود: ورزشکاران حرفه‌ای به این دلیل که موظف هستند تا پایان قرارداد در اختیار تیم خود باشند، بسیاری از آسیبها را تحمل می‌کنند چرا که درمان اغلب زودبازگشت نبوده و باعث می‌شود وی دوران طلایی بازی خود را از دست بدهد.

رئیس انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیبهای ورزشی با اشاره به اینکه در کشور ما در رابطه با سلولهای بنیادی و کشت غضروف اغراق می‌شود، گفت: فاکتورهای رشد یا PRP در پلاکتهای خون وجود دارند و برای التیام لازم هستند. اگر تعداد این پلاکتها را زیاد و به محل ضایعه تزریق کنیم، التیام می‌یابد اما در کشور ما این تحقیقات به نحوی منعکس می‌شود که شبیه به معجزه است و جنبه تجاری پیدا کرده است.

نایب رییس فدراسیون پزشکی ورزشی در خصوص دستگاههای ورزشی و بدنسازی چون تردمیل، گفت: وجود دستگاههای بدنسازی در مراکز توانبخشی، باشگاهها و حتی منازل لازم است.

رازی با بیان اینکه از جمله مشکلاتی که پزشکان با آن روبرو هستند توانبخشی پس از عمل است، افزود: اغلب پزشک عمل موفقیت‌آمیزی داشته و مراحل مربوط به فیزیوتراپی نیز برای بیمار به خوبی انجام می‌شود، اما کارشناسانی که قادر باشند فرد آسیب‌ دیده را به صحنه بازگردانند، اندک هستند و همین مسئله احتمال بروز آسیب مجدد را در فرد بالا می‌برد.

وی تاکید کرد: اگر استفاده از دستگاههای بدنسازی طبق نظر کارشناس و متخصص امر صورت گیرد، مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

رئیس انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیبهای ورزشی با بیان اینکه نشستن مداوم، کج شدن ستون فقرات و یا انجام یک حرکت به صورت ممتد باعث بروز آسیبهای مزمن، اختلالات قامتی و ناراحتی‌های گردن و شانه می‌شود، گفت: برخی مشاغل نیز باعث بروز آسیب‌های حاد مفاصل در فرد خواهند شد.

رازی با تاکید بر اینکه معمولا ورزشکاران دچار پوکی استخوان نمی‌شوند، اظهارداشت: ممکن است به عنوان مثال زنانی که می‌خواهند از طریق آیروبیک یا ژیمناستیک اقدام به حفظ تناسب اندام خود کرده و از وزن کم خود برای کارایی ورزشی بیشتر بهره جویند، دچار اختلال در عادات ماهانه، اختلالات تغذیه‌ای یا پوکی استخوان شوند.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا سازمانهای بیمه‌گر عمل تعویض مفصل را در ردیف عملهای زیبایی قرار می‌دهند، گفت: سازمانهای بیمه‌گر همیشه از واقعیات روز عقب هستند و به این دلیل که حتی خصوصی‌ترین بیمه‌ها هم موظفند از تعرفه خاصی تبعیت کنند نمی‌توانند جوابگوی نیاز مردم باشند.

نایب رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با بیان اینکه کشور ما جراحی تعویض مفصل به ویژه زانو را دیر شروع کرد، افزود: با وجود دیر همگانی شدن، عمل جراحی تعویض مفصل با سرعت زیادی در حال پیشرفت است و تعداد افرادی که این اعمال جراحی را انجام می‌دهند چند برابر شده است.

در ادامه این نشست خبری، دکتر سهیل مهدی‌پور دبیر اجرایی کنگره با بیان اینکه دومین کنگره بین‌المللی جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب‌های ورزشی از دوم تا پنجم اسفند ماه امسال در سالن همایشهای جزیره کیش برگزار می‌شود، افزود: نزدیک به 30 سخنران خارجی از کشورهایی نظیر آمریکا، آلمان، ‌انگلیس، هلند، ترکیه، فرانسه و ژاپن به این کنگره دعوت شدند.

به گفته وی، آخرین یافته‌ها در زمینه جراحی زانو، جراحی آرتروسکوپی که تمامی مفاصل و آسیب‌های ورزشی مرتبط با ارتوپدی در این کنگره مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

مهدی پور ادامه داد: همزمان با برگزاری کنگره کارگاههای آموزشی با موضوعاتی نظیر تعویض مفصل زانو،‌ مینیسک و آرتروسکوپی شانه پرداخته خواهد شد و از 35 مقاله ارسالی به دفتر دبیرخانه کنگره تعدادی از مقالات به صورت سخنرانی و تعدادی به صورت پوستر ارائه خواهند شد.