هفته"حمایت از مصرف کالای ایرانی" در فارس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس نهمین جلسه کمیته فرهنگی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گفت: هفته "حمایت از مصرف کالای ایرانی در سبد خانواده" از 22 تا 29 بهمن امسال در استان فارس برگزار می شود.

زارع پور با اشاره به افزایش خرید های عمومی مردم در پایان سال، از برگزاری هفته" حمایت از مصرف کالای ایرانی" در استان فارس خبر داد و گفت: از 22 تا 29 بهمن ماه امسال به عنوان هفته" حمایت از مصرف کالای ایرانی در سبد خانواده" در استان فارس نامگذاری شده و برهمین اساس برنامه های مختلفی در سطوح مختلف استان به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

وی با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز و لزوم حمایت از مصرف کالای داخلی اظهار داشت: با اعلام شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان فارس، ائمه جمعه سراسر استان، در این هفته به تشریح ابعاد فرمان مقام معظم رهبری در باب اثرات سوء مصرف کالای قاچاق و بیان احکام شرعی و فتوای مراجع بزگوار تقلید خواهند پرداخت.

وی نواختن زنگ حمایت از مصرف کالای ایرانی در مدارس سراسر استان فارس در 23 بهمن ماه را از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این هفته عنوان کرد و افزود: مانور ناوگان حمل و نقل شهری و فضاسازی محیطی، برگزاری مسابقه کاریکاتور، توزیع بسته های فرهنگی "شمیم" در شهر شیراز، برگزاری نشست های آموزشی در بین اصناف و در سطح فرهنگسراها، برگزاری تورهای کارآفرینی صنعتی و نشست با مدیران مسئول نشریات محلی از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای این هفته است.

زارع پور با دعوت از مردم استان فارس برای مشارکت فعال در حمایت از مصرف کالای ایرانی بیان کرد: تغییر ذائقه جامعه، برای مصرف کالای ایرانی و توجه به اثرات مخرب مصرف کالای قاچاق، از جمله اهداف نامگذاری این هفته به شمار می رود.

این جلسه با بررسی مباحث هفته" حمایت از مصرف کالای ایرانی" پایان یافت.

اصلاح ساختار در اداره ثبت و اسناد شیراز امری ضروری است

فرماندار شهرستان شیراز گفت: در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و پیگیری مطالبات مردمی اصلاح ساختار در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شیراز امری ضروری است.

جوادزرین کلاه در بازدید سرزده از اداره ثبت و اسناد منطقه یک شیراز ضمن تبریک آغاز دهه پرفروغ فجر انقلاب اسلامی ایران با بیان اینکه خدمت به مردم نعمتی الهی است، اظهار داشت: نگریستن به خدمت رسانی به دیده سختی و مشقت امری ناثواب و نادرست است و مدیران باید بابت این نعمت که خداوند در اختیار آنان قرار داده شکرگزار باشند.

وی با بیان اینکه وظایف ادارات ثبت گستره وسیعی از خدمات را در بر میگیرد، تصریح کرد: در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و پیگیری مطالبات مردمی اصلاح ساختار در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شیراز امری ضروری است و در این خصوص با توجه به حجم فعالیتهای آن اداره باید رضایتمندی حداکثری مردم را در آینده ای نه چندان دور شاهد باشیم.

زرین کلاه از عملکرد آن اداره با توجه به امکانات موجود و فعالیتهای انجام شده ابراز رضایت کرد اما تلاش در راستای تسریع در حل مشکلات مردم را یکی از اولویتها دانست.

افتتاح 90 پروژه در دهه فجر با اعتباری بالغ بر 1374 میلیارد ریال

90 پروژه راهسازی توسط اداره کل راه و ترابری استان فارس دردهه فجر به بهره برداری می رسد.

مدیرکل راه و ترابری استان فارس با اعلام خبر افتتاح 90 پروژه راهسازی گفت: این پروژه های راهسازی با اعتباری بالغ بر 1374میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

حسن فدایی تاکید کرد: احداث و بهره برداری بیش از 100 کیلومتر بزرگراه نشان از عزم جدی مسئولان برای توسعه راه ها و محورهای استان دارد.

وی در این زمینه به ارائه آمار پرداخت و اضافه کرد: 11 کیلومتر این بزرگراه ها در پروژه شیراز-داراب-فسا-گهکم، 60 کیلومتر در سه راهی فسا- استهبان- نی ریز- قطرویه 35 کیلومتر محور شیراز- جهرم، 3.5 کیلومتر در محور قدیم فسا- داراب و سه کیلومتر در محور قائمیه- تنگ ابوالحیات قرار دارد.

وی ادامه داد: هزینه احداث این 100 کیلومتر بزرگراه اعتباری بالغ بر 85 میلیارد ریال است.

فدایی با تاکید بر پروژه های راه روستایی و لزوم توسعه کیفی و کمی این راه ها بیان کرد: در دهه فجر از 75 پروژه راه روستایی به طول 270 کیلومتر بهره برداری خواهد شد.

مدیرکل راه و ترابری استان فارس افزود: این 75 پروژه راه روستایی که در دهه فجر انقلاب اسلامی به بهره برداری می رسانیم که هزینه آن بالغ بر 405 میلیارد ریال است.

فدایی با اشاره به این که "یکی از راه های محرومیت زدایی از چهره روستا ها توسعه کمی و کیفی راه هاست" اظهار داشت افتتاح این پروژه ها 217 روستا و 21 هزار و 682 خانوار را نیز پوشش می دهد.

وی در پاسخ به سئوالی به مقایسه آمار را ه های روستایی هم پرداخت و گفت: طول کل راه های آسفالته روستایی تا سال 85 چیزی در حدود چهار هزار و 200 کیلومتر بوده اما تا سال 90 این رقم به بیش از پنج هزار و 800 کیلومتر رسیده همچنین طول راههای روستایی زیر سازی شده در سال 85 نزدیک به 246 کیلومتر بوده که این میزان نیز تا سال جاری به یک هزار و 246کیلومتر رسیده است.

مدیرکل راه و ترابری استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود نگهداری و توجه به راه های موجود که در اصطلاح راهداری نام دارد را از اولویتهای اداره کل راه و ترابری ذکر کرد و افزود: از آنجایی که مراقبت و نگهداری از راه ها که سرمایه ملی هر کشوری هستند از اهمیت والایی برخوردار است این موضوع را به عنوان یکی از اولویتهای کار خود قرار داده و توانسته ایم 139 کیلومتر روکش آسفالت را با اعتباری بالغ بر 104 میلیارد ریال و 23 کیلومتر روشنایی با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال را نیز به انجام رسانیم که در دهه فجر نیز آماده بهره برداری است.

فدایی به تشریح وضعیت روکش آسفالت راه های استان پرداخت و گفت: در این زمینه نسبت به گذشته اقدامات خوبی صورت گرفته و پیشرفت هایی حاصل شده اما هنوز مشکلاتی وجود دارد که می طلبد با همکاری و کمک بیشتر مسوولان شرایط مطلوب تری حاکم شود.

وی تعداد تونلهای احداث شده در سال 85 را 12 تونل عنوان کرد و گفت: این آمار تاکنون به بیش از 22 تونل رسیده است.

فدایی تعداد تقاطعهای احداث شده در سال 85 را 10 تقاطع عنوان کرد و گفت: هم اکنون این میزان به بیش از 20 دستگاه رسیده است.

وی اضافه کرد: در زمینه ایمن سازی و رفع نقاط پرحادثه استان نیز گامهای اساسی برداشته ایم به طوریکه بیش از 214 نقطه پر حادثه تاکنون اصلاح شده و مابقی نیز در دست اصلاح است.