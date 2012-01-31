4.2 میلیارد ریال برای ساخت مرکز فنی و حرفه ای خواهران ابرکوه هزینه می شود

عباس حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه احداث مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران ابرکوه تاکنون 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود: احداث این مرکز در دور دوم سفر ریاست جمهوری ابلاغ شد که از اسفند ماه سال گذشته عملیات ساخت و ساز آن آغاز شد.

حسنی بیان داشت: مرکز فنی و حرفه ای خواهران ابرکوه در سایت مرکز برادران این شهرستان به مساحت 600 متر مربع و زیربنای 867 متر مربع در حال اجراست.

وی قرارداد اولیه با شرکت اجرا کننده این پروژه را چهار میلیارد و 200 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: این مرکز آموزشی ساختمان اداری و هفت کارگاه آموزشی برای کارآموزان را شامل می شود.

حسنی اضافه کرد: در حال حاضر پروژه احداث مرکز خواهران ابرکوه در مرحله اجرای سقف طبقه اول است.

وی همچنین از رآموزش 171 هزار و 333 نفر ساعت در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ابرکوه خبر داد.

حسنی گفت: در بخش ثابت 113 هزار و 806 نفر ساعت در 15 رشته آموزشی، در بخش سیار شهری و پادگان ها 30 هزار و 303 نفر ساعت در هشت رشته، در بخش روستا 21 هزار و 616 نفر ساعت در شش رشته و در بخش صنایع پنج هزار و 608 نفر ساعت آموزش دیده اند.

وی عنوان کرد: افراد آموزش دیده در بخش ثابت 574 نفر، در بخش سیار و پادگانها 252 نفر، در بخش روستایی 159 نفر و در بخش آموزش در صنایع 91 نفر بوده اند.

حسنی ادامه داد: 174 گواهینامه در بخش ثابت، 99 گواهینامه در بخش سیار و پادگانها و 67 گواهینامه در بخش روستایی صادر شده است.

وی یاد آور شد: در سال جاری 233 گواهینامه در تفاهم نامه با اداره بازرگانی شهرستان ابرکوه برای رشته قالیبافی صادر شده است.

حسنی در مورد آموزش صنایع این شهرستان نیز افزود: تاکنون یک دوره آموزشی امدادگر ویژه رابطان شبکه بهداشت، یک دوره نصب تجهیزات و راه اندازی تابلوهای الکتریکی ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد ابرکوه، دو دوره کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی برای دانشجویان پیراپزشکی و یک دوره شاطر نان تافتون برای 26 نانوا برگزار شده است.

وی دوره های جدید در حال برگزاری این مرکز را plc، پرورش قارچ و کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار اعلام کرد و از برگزاری دوره آموزشی راهنمای محلی و مقدماتی در آینده ای نزدیک خبر داد.