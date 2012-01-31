تبلیغ باندهای مسلح در سوریه/ارتباط زنده الجزیره والعربیه با تروریستها

گفتگوی زنده العربیه و الجزیره با افراد مسلح و عوامل ایجاد بی ثباتی و تنش در سوریه، العربیه با هادی العبدالله در حمص

الجزیره بارها با ریاض الاسعد که از وی به عنوان فرمانده ارتش آزادیبخش سوریه یاد کرد در مرز ترکیه و سوریه به طورزنده گفتگو کرد.



الجزیره همچنین امروز با سرکردگان یک گروه مسلح در حمص که امنیت و ثبات این منطقه را با اقدامات خشونت آمیز و مسلحانه خود به خطر انداخته اند به طور مستقیم گفتگو کرد و حتی تصاویر آنها را نیز به صورت زنده در حالی که یونیفورمهای نظامی به تن داشتند و در دستان آنها سلاحهای پیشرفته و ویرانگر از جمله آرپی چی وجود داشت، پخش کرد.



اقدام امروز الجزیره و البته العربیه در تبلیغ گروههای مسلح در سوریه چندان عجیب نیست، این شبکه ها که زمانی حتی حاضر نبودند، وجود گروههای مسلح را در سوریه اعتراف کنند، اکنون با جسارت هر چه تمام تر، تحرکات آنها را به طور زنده پخش و تلاش می کنند از آنها چهره مثبت و مردمی نشان دهند و در مقابل با خبرهای جهت دار همچنان در راستای تخریب وجهه نظام سوریه گام بر می دارند.



هر روز خبرهای فوری با عنوان "عاجل" زیرنویس این شبکه ها می شود که هماهنگ و همزمان و یکسان به نقل از آنچه شورای هماهنگ کننده انقلاب! می نامند، پخش می کنند، الجزیره و العربیه و رسانه های همسو هرگز اشاره ای به تلفات فراوان نیروهای ارتش و حفظ امنیت سوریه که در درگیری با گروههای مسلح مجهز به پیشرفته ترین سلاحها کشته و یا زخمی می شوند، نمی کنند و به صورت آشکارا از گروههای مسلح جانبداری می کنند و با بزرگنمایی تحولات و پخش خبرهای مشکوک و ساختگی اجازه نمی دهند آرامش و ثبات به سوریه بازگردد و مردم بتوانند با امنیت کامل به زندگی عادی خود ادامه دهند.

العربیه در ادامه سانسور اقدامات خشونت آمیز گروههای مسلح و پخش خبرهای ساختگی از صدای تیراندازی در منطقه البساتین در بابا عمرو در حمص خبر داد.



یکی از سرکردگان گروههای مسلح در حال گفتگوی زنده با الجزیره

تبلیغ آشکار گروههای مسلح تروریست توسط الجزیره

تصاویر زنده ای که شبکه الجزیره از گروههای مسلح پخش کرد که به سلاحها و تجهیزات ارتباطی پیشرفته مجهز هستند

تصاویر سلاحهای اسرائیلی کشف شده از گروههای مسلح و انبارهای تسلیحاتی آنها

گستره اطلاع رسانی تروریستها در سوریه



در این زمینه "حسن هانی زاده" کارشناس روابط بین الملل و رسانه به خبرگزاری مهر گفت : تماس مداوم شبکه های العربیه و الجزیره با تروریستهای سوریه نشان می دهد که این تروریستها از پشتوانه گسترده رسانه های عربی برخوردارند.



گزارشهای دریافتی ثابت می کند که آمریکا و دیگر کشورهای غربی پیچیده ترین تجهیزات شنود نظامی و ارسال تصاویر ماهواره ای را در اختیار نیروهای مخالف دولت بشار اسد قرار داده است.



تماس العربیه والجزیره برای دریافت آخرین اطلاعات میدانی از زبان تروریستهای سلفی و عناصر وابسته به ارتش به اصطلاح آزادیبخش سوریه در چارچوب سیاست آمریکا و دیگر کشورهای غربی برای سرنگونی دولت بشار اسد قرار دارد.



با اینکه آمریکا و دیگر کشورهای غربی مدعی مبارزه با تروریسم هستند، اما در جایی که پدیده تروریسم در خدمت اهداف غرب قرار می گیرد، به پدیده مقدسی تبدیل می شود.



مخالفان دوت سوریه که مشتی راهزن و تروریست هستند با بهره گیری از حمایت مالی و رسانه ای عربستان و پشتیبانی نظامی دولت رجب طیب اردوغان انواع جنایتها را علیه مردم سوریه مرتکب می شوند.



هانی زاده افزود: این تروریستها که هدفی جز اجرای سیاستهای آمریکا، اسرائیل، قطر وعربستان ندارند، در پی برقراری یک نظام دموکراتیک نیستند، بلکه هدف آنان وابسته کردن سوریه به قدرتهای استعماری است.



این مجموعه ها نزدیک به 10 ماه است که با استفاده از امکانات گسترده رسانه ای که عربستان و قطر در اختیار آنان قرار داده به ایجاد رعب و وحشت در سوریه می پردازند.



از آنجایی که شبکه های الجزیره و العربیه به عنوان دو شبکه ترویج دهنده تروریسم وعاملان گسترش اختلافات مذهبی و طایفه ای در منطقه به شمار می روند، درباره فعالیت دفتر الجزیره در منطقه باید تجدید نظر اساسی صورت گیرد.



این دو شبکه که با رهبران جنایتکار رژیم صهیونیستی و نیز با سرکردگان گروه های تروریستی سوریه ارتباط زنده برقرار می کنند در شکل گیری و گسترش پدیده تروریسم عربی نقش گسترده ای ایفا می کنند.



این کارشناس امور بین الملل می افزاید: فعالیت تخریبی این دو شبکه با اصول اطلاع رسانی حرفه ای کاملا منافات دارد، زیرا رهبران عربستان و قطر از شبکه های العربیه و الجزیره استفاده سیاسی و امنیتی می کنند.



جریان سازیهای خبری العربیه و الجزیره علیه جمهوری اسلامی و سوریه نشان می دهد که این دو شبکه در خدمت اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارند.



هانی زاده در پایان می گوید: این دو شبکه اخیرا به موازات تحریک علیه شیعیان عراق تلاش می کنند تا چهره دولت نوری المالکی را نزد افکار عمومی ملتهای عرب تخریب کنند.