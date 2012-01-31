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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۰۱

با حکم استاندار سمنان/

سرپرست فرمانداری میامی منصوب شد

سرپرست فرمانداری میامی منصوب شد

میامی - خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی استاندار سمنان، احمد قاضی به عنوان سرپرست فرمانداری میامی منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این حکم که به امضای عباس رهی استاندار سمنان رسیده است خطاب به احمد قاضی معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود آمده است: با عنایت به ایجاد فرمانداری جدید در شهرستان میامی و تا تعیین و انتصاب فرماندار این شهرستان، با حفظ پُست سازمانی خود، سرپرستی فرمانداری شهرستان میامی به شما محول می شود.

این حکم در ادامه می افزاید: امید است با اتکال به خداوند متعال و توجهات حضرت بقیه الله اعظم (عج)، تحت رهبری حکیمانه  حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، ضمن هماهنگی کامل با اینجانب و معاونین استاندار در راستای اجرای دقیق برنامه ها  و سیاست های دولت مهرورز، خدمتگذار و عدالت محور دولت محمود احمدی نژاد موفق و موید باشید.

شهرستان میامی در شهریور ماه سالجاری با تصویب هیئت وزیران و بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362- از ترکیب بخش مرکزی به مرکزیت شهر میامی شامل دهستان های کلاته های شرقی، ‌میامی و فرومد و بخش کالپوش در تابعیت استان سمنان ایجاد شد.

شهرستان میامی تا پیش از این از شهرهای شهرستان شاهرود بوده است.

کد مطلب 1522182

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