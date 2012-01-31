سرپرست فرمانداری میامی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این حکم که به امضای عباس رهی استاندار سمنان رسیده است خطاب به احمد قاضی معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود آمده است: با عنایت به ایجاد فرمانداری جدید در شهرستان میامی و تا تعیین و انتصاب فرماندار این شهرستان، با حفظ پُست سازمانی خود، سرپرستی فرمانداری شهرستان میامی به شما محول می شود.

این حکم در ادامه می افزاید: امید است با اتکال به خداوند متعال و توجهات حضرت بقیه الله اعظم (عج)، تحت رهبری حکیمانه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، ضمن هماهنگی کامل با اینجانب و معاونین استاندار در راستای اجرای دقیق برنامه ها و سیاست های دولت مهرورز، خدمتگذار و عدالت محور دولت محمود احمدی نژاد موفق و موید باشید.

شهرستان میامی در شهریور ماه سالجاری با تصویب هیئت وزیران و بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362- از ترکیب بخش مرکزی به مرکزیت شهر میامی شامل دهستان های کلاته های شرقی، ‌میامی و فرومد و بخش کالپوش در تابعیت استان سمنان ایجاد شد.

شهرستان میامی تا پیش از این از شهرهای شهرستان شاهرود بوده است.