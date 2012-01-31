به گزارش خبرگزاری مهر، بانک تجارت با اعلام افزایش سود سپرده های ارزی خود اعلام کرد: این بانک با تنوع در سپرده‌های ارزی مدت دار خود امکان سپرده گذاری ارزی مشتریان را به صورت حسابهای یک ماهه ، سه ماهه ، ششماهه و یکساله بر اساس سود اعلامی فراهم آورده است. نرخ جدید سود سپرده‌های ارزی در جدول ذیل آمده است:

حداقل مبلغ برای افتتاح حسابهای ارزی 1000 دلار یا یورو است، همچنین امکان سپرده گذاری ارزی برای مشتریان از محل منابع ارزی داخلی بین بانکی به صورت یورو، دلار و درهم امارات فراهم شده است. مردم می توانند حواله‌های ارزی خارجی خود را نیز سپرده گذاری کنند.



نرخ سود سپرده آن دسته از مشتریانی که قبل از سررسید سپرده خود را ابطال می کنند، به صورت روزشمار و بر اساس طول دوره توقف محاسبه و پرداخت می شود.