مسمومیت با گاز CO در قم/ مرگ در تصادف موتورسیکلت

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر از نجات یک فرد مسموم با گاز CO خبر داد و گفت: این حادثه در ساعت شش بامداد امروز در خیابان 30 متری هنرستان رخ داد که با تماس فوری با اورژانس این شخص از مرگ حتمی نجات یافت.



وی افزود: فرد مسموم آقایی 43 ساله بود که دچار مسمومیت با گاز CO شد و با تماس فوری با اورژانس و حضور به موقع پرسنل اورژانس این فرد از خطر نجات پیدا کرد.



معاون اورژانس قم ادامه داد: فرد مسموم پس از انجام اقدامات اولیه درمانی برای اقدامات تکمیلی درمانی، توسط یک دستگاه آمبولانس به مرکز درمانی حضرت ولی عصر(عج) انتقال داده شد.



فراهانی در ادامه از برخورد یک دستگاه خودروی سواری پژو با مانع خبر داد و گفت: این حادثه در ساعت هفت بامداد امروز در چهار راه گلزار شهدا به سمت میدان پلیس رخ داد که چهار نفر مجروح بر جای گذاشت.



وی برخورد یک دستگاه خودروی نیسان حامل تیرآهن با موتورسیکلت را از دیگر حوادث رخ داده در قم اعلام کرد و بیان داشت: این حادثه در ساعت 11 دیروز در بلوار دانش رخ داد که راکب موتورسیکلت که آقایی 55 ساله بود در دم جان سپرد.



معاون اورژانس قم ادامه داد: این فرد با وجود حضور به موقع اورژانس و انجام عملیات احیاء توسط پرسنل مرکز اورژانس، به علت شدت جراحات وارده درگذشت.



فراهانی با بیان اینکه بیش از 30 مورد تصادف روزانه در قم مربوط به موتورسواران است، ابراز داشت: درصد بالایی از این تصادفها منجر به صدمه بسیار شدید برای راکبان آن می‌شود و نداشتن کلاه ایمنی سرنشینان و سرعت بالای موتور، عوامل اصلی این صدمه‌ها را شامل می‌شود.