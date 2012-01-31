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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۵۲

شاعر و نویسنده انقلابی تبریز در گذشت

شاعر و نویسنده انقلابی تبریز در گذشت

تبریز - خبرگزاری مهر : فتح الله اقبالی شاعر و نویسنده انقلابی تبریزی ساعاتی پیش در بیمارستان شهید مدنی تبریز چشم از جهان فرو بست.

به گزارش خبرنگار مهر ، وی که به دلیل مشکل قلبی در بیمارستان شهید مدنی تبریز بستری بود به دلیل ایست قلبی چشم از دیار فانی بست.

 اقبالی متولد 1309 روستای دیزج صفر علی  از توابع  بخش مرکزی شهرستان ورزقان بود. علاقه وی  به آموزه  های دینی ، او را به مجلس  حاج سید احمد آقا خسرو شاهی کشانده و در محضر  ایشان با علومی  نظیر  روایت و حدیث  و تفسیر قرآن آشنا شد .

 اقبالی از شعرای  انقلاب  و از اصحاب قلم پیشکسوت  شهرستان ورزقان  بود که از سال 1381  و از بدو تاسیس  انجمن ادبی  ورزقان به عضویت آن در آمد.

وی  شرکت در چندین جشنواره ادبی و کسب مقام  های  مختلف در آن جشنواره ها ، شرکت در مجالس ادبی  اسلامی و  انقلابی در شهرستانهای استان و کتاب بانگ توحید را در  کارنامه  ادبی خود داشت.

 دکتر ابراهیم اقبالی ، ادیب نام آشنای آذربایجان شرقی  فرزند وی است .

کد مطلب 1522187

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