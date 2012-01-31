نمایشگاه دستاوردهای علمی پژوهشی دانش آموزان البرز برگزار می شود

رحمان درکی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات و برنامه های آموزش و پرورش ناحیه 4 در دهه مبارک فجر گفت: اقدامات و برنامه های آموزش و پرورش روز چهارشنبه و با نواخته شدن زنگ انقلاب در ساوجبلاغ و به صورت متمرکز استانی و همچنین در مدرسه شهید سلطانی 4 واقع در حصارک بالای کرج آغاز می شود.

وی افزود: در این روز نمایشگاهی از دستاوردهای علمی و پژوهشی دانش آموزان هنرستانهای فنی و حرفه ای سراسر البرز افتتاح خواهد شد.

وی از حضور تمامی 17 هنرستان دولتی و غیر دولتی البرز در این نمایشگاه خبر داد وگفت: در این نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان در خصوص فناوری روز و اختراعات و پژوهش های علمی آنان در حوزه های مختلف مانند الکترونیک و مکانیک به معرض نمایش گذاشته می شود.

وی با اشاره به حضور مشاوران و کارشناسان آموزش و پرورش در این نمایشگاه گفت: هدف عمده از برگزاری این نمایشگاه، اطلاع رسانی و آموزش به دانش آموزان برای انتخاب رشته و شغل آینده خود بوده و مخاطب اصلی این نمایشگاه نیز، دانش آموزان و اولیاء مقطع اول دبیرستان خواهند بود.

وی گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه در ایام دهه فجر، به معرض نمایش گذاشتن بخش کوچکی از افتخارات و پیشرفتهای علمی و پژوهشی بعد از انقلاب اسلامی است که این امر از برکات این انقلاب در این سه دهه است.

مدیر اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 کرج این نمایشگاه را مقدمه ای دانست برای حضور در نمایشگاه معرفی مشاغل که در اردیبهشت ماه و به صورت استانی برگزار خواهد شد.

وی گفت: بهترین و برگزیده دستاوردها در این نمایشگاه شناسائی و معرفی شده و بعد از بازبینی نهائی توسط دانش آموز در نمایشگاه مشاغل عرضه می شود.