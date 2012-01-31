رسانه های ولایتمدار هرگز از گردونه خدمت خارج نمی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین همایش بسیج و رسانه ظهر سه شنبه با حضور حجت الاسلام رضوانی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب الامر(عج) استان، سیروس صابری معاون سیاسی و امنیتی استانداری، محمد حسین شفیعی ها مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، علی علی محمدی رئیس خانه مطبوعات، خبرنگاران و مدیران مسئول خبرگزاری ها و نشریات استان در محل سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.

سردار سالار آبنوش در این همایش گفت: رمز پیروزی در هر کاری ارتباط با خدا و رعایت تقوی و پرهیزگاری است و آنها که در مسیر ولایت حرکت کنند هیچ دغدغه ای نخواهند داشت.

وی افزود: در 33 سال گذشته کسانی که قلم، قدم و ثروتشان را در خدمت بدخواهان نظام بکار گرفتند ضرر کردند و به زباله دان تاریخ سپرده شدند و هر کس در مسیر غیر حق قرار گیرد سرنوشت بدی دارد.

سردار آبنوش تصریح کرد: رسانه های ارزشی و دین مدار که در خدمت ارزشهای الهی و انسانی و معنویت قرار دارند و ولایت مدارند هرگز از گردونه خدمت خارج نخواهند شد.

این مسئول خطاب به خبرنگاران اظهارداشت: تلاش کنید تا قلمتان در راه رضای الهی حرکت کند و بنویسد و با خدا معامله کنید تا سعادتمند شوید.

وی گفت: زبان بسیج، برنده ترین و صادق ترین کلام است و اگر اصحاب رسانه با تفکر بسیجی وارد میدان شوند می توانند تاثیرگذار باشند و مفید عمل کنند.

دشمن تمام قد در مقابل نظام ایستاده است

فرمانده سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین یادآورشد: دشمنی که از نظام اسلامی سیلی خورده امروز تمام قد در برابر ما ایستاده است و با تحریم و تهدید و ترور می خواهد انقلاب اسلامی را به زعم خود از مسیر بردارد اما امروز عاجزانه پذیرفته است که نمی تواند بگوید ایران نباشد زیرا در کنار کاخ سفید هم فریاد بسیجی بلند است و هراس در دل آنها انداخته است.

وی گفت: در شرایط کنونی دشمن تنها با رسانه می خواهد وارد مرزها و افکار جوانان و مردم شود و انتقام سه دهه را بگیرد لذا رسانه های ما باید هوشیار باشند و با بصیرت عمل کنند تا خدای ناکرده بهانه به آنها ندهند و در جنگ نرم مناسب عمل کنند.

آبنوش اظهارداشت: وای به حال کسانی که برای یک لبخند دشمن حاضرند قلم خود را بفروشند و به نظام آسیب بزنند، این افراد باید بدانند شکستن دل های مردم و صدمه به ارزشهای انقلاب نابخشودنی است.

این مسئول بیان کرد: در سال جهاد اقتصادی در فضایی که با فشار دشمنان ارزش پول ملی کم شده است اصحاب رسانه وظیفه دارند با اطلاع رسانی درست مردم را به آینده امیدوار کنند و نگذارند عده ای از آب گل آلود ماهی بگیرند.

مردم نگران نباشند/ ذخایر ارزشمندی داریم

این مسئول اضافه کرد: کشور ایران دارای ذخایر ارزشمندی است و مردم هیچ نگران نباشند زیرا این افزایش قیمتها حبابی است که شکسته شده و باز هم شکسته می شود و با لطف الهی قادریم خود را اداره کنیم و مشکلات را پشت سر بگذاریم و نا امید کردن مردم و ایجاد دلسردی کار رسانه های خارجی و استکباری است.

انتخابات آزمون دینداری است

وی با اشاره به انتخابات مجلس هم گفت: تمام تلاش دشمنان این است که مشارکت مردم را کم رنگ کنند و نگذارند آنها به پای صندوق های رای بیایند لذا برای خنثی کردن این ترفند از رسانه های گروهی و خبرنگاران انتظار داریم با تبلیغ و تهییج مردم اهمیت این حضور را بیان کنند تا مردم متعهد کشور و استان با درک شرایط موجود وارد صحنه شده و از نظام حمایت کنند.

آبنوش اظهارداشت: امروز قویترین کشور منطقه هستیم و با داشتن تنگه هرمز عزت و عظمت کشور دو چندان شده و بخوبی در جهان تاثیرگذار هستیم و از تهدید و تحریم نمی هراسیم.

بسیج بدون ولایت بی معناست

وی بسیج را ذوب در ولایت دانست و تصریح کرد: بسیج در خدمت ولایت است و بدون ولایت هیچ مفهومی ندارد و باید مراقب باشیم اگر با قلم های نااهل ارزشهای اسلامی زیر سوال برود همه وظیفه داریم عکس العمل نشان دهیم و از ولایت حمایت کنیم.

فرمانده سپاه صاحب الامر استان گفت: امروز مفتخریم که پاک ترین، سالم ترین و شفاف ترین رهبر جهان نصیب ایران اسلامی است و وظیفه داریم نگذاریم عده ای با نوشتن نامه به بزرگان کشور ناامیدی و یاس را منتشر کنند و زهری بر نیتهای پاک خدمتگزاران بپاشند.

وی افزود: اگر حق را نگوئیم یا دیر بگوئیم باطل می شود و اگر به اندازه نگوئیم تاثیر معکوس دارد لذا از رسانه ها انتظار داریم با هوشیاری در این برهه حساس به رسالت سنگین خود بخوبی عمل کنند.

در این مراسم از فعالان عرصه رسانه استان تجلیل شد.