حرکت نیروی انتظامی برای علمی شدن قابل توجه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسدالله ایمانی بعدازظهر سه شنبه در همایش علمی"استان فارس، نظم و امنیت گفت: در جامعه ای که ناامنی هر روز شکل و فرم تازه ای به خود می گیرد باید برای رسیدن به نظم و امنیت، عوامل و پوششهای ناامنی را بطور جدی مورد شناخت قرار داد.

وی اظهارکرد: در جامعه امروزی جرائم پیچیدگیهای خاصی پیدا کرده اند بنابراین باید با شناختی مناسب و صحیح جرائم را بشناسیم و آنها را کنترل کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان فارس تصریح کرد: جامعه انسانی همواره در حال تحول است از این رو پلیس در مسیر کار خود هر روز نیاز به شناخت جدیدی از جامعه دارد تا بتواند در انجام وظیفه خود موفق عمل کند.

وی ضمن استقبال و تقدیراز رویکرد علمی پلیس بیان کرد: اینکه رویکرد نیروی انتظامی به سمت علمی شدن و استفاده از متخصصان و صاحب نظران قابل تقدیر است زیرا اطمینان داریم این تحولات می تواند در تامین امنیت مناسب تر جامعه ثمر بخش باشد.

آیت الله ایمانی افزود: بهبود وضعیت اقتصاد، سلامت، آموزش و آرامش جامعه در گرو توسعه امنیت است و در جامعه ای که امنیت وجود نداشته باشد معنویت نیز از میان خواهد رفت.