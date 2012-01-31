بسترهای سرمایه گذاری گیلان به بهانه های جزئی استفاده نمی شود

محمد جواد حشمتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گیلان با داشتن ساحل گسترده، جنگل، مراتع، دریا و سایرانفال الهی متاسفانه از بیکاری رنج می برد در حالیکه اشتغال در موارد جزئی در این استان فراهم می شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه دستگاه قضایی بستر ساز فعالیت اقتصادی است، اظهارداشت: یکی از نیازهای اصلی مردم استان بحث اشتغال است که تحقق این امر مهم مستلزم حضور فعال بخش خصوصی در امر سرمایه گذاری است.

رئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به اینکه وجود برخی خلاء های قانونی می تواند عرصه فعالیت مفسدان اقتصادی را بیشتر فراهم کند بر لزوم رفع نواقص قانونی در سیستم بانکی و نظام اداری تاکید کرد.

وی افزود: جرم و پیشگیری از آن مقوله ای مهم در توسعه پایدار است که باید به صورت همه جانبه به آن توجه شود.

حشمتی یادآورشد: به دلیل اهمیت پیشگیری در سلامت جامعه، معاونت اجتماعی و پیشگیری در قوه قضائیه تشکیل شده است که انقلابی جدید در رصد، اتخاذ راهکار مناسب و پیشگیری از وقوع جرم خواهد بود.