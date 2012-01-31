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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۵۳

وزیر کشور مالزی :

غرب به حقوق بشر بی توجه است / دو تبعه مالزی درگوانتانامو را آزاد کنید

غرب به حقوق بشر بی توجه است / دو تبعه مالزی درگوانتانامو را آزاد کنید

کوالالامپور - دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر درجنوب شرق آسیا: وزیر کشور مالزی خواستار رعایت قوانین بین المللی در زندان گوانتانامو و آزادی هر چه سریعتر دو شهروند این کشور قبل از برگزاری دادگاه نظامی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، "هشام الدین حسین" در گفتگو با خبرنگاران گفت: نحوه بازداشت دو شهروند مالزی نشاندهنده بی توجهی غرب به رعایت حقوق بشر و قوانین بین المللی است.

وی ضمن تاکید بر بی توجهی غرب به ازادی حقوق بشر ، ادامه داد: معمولا غربی ها دستگاه قضایی ما را به مستقل نبودن متهم می کننددر حالیکه دو شهروند ما در گوانتانامو برای سالهای طولانی بدون برگزاری دادگاه بازداشت بوده اند.

وی افزود: آنچه غربی ها در مورد پرونده دو شهروند مالزی انجام داده اند مغایر با مفاد حقوق بشر بوده است.

دو شهروند مالزی به نامهای "محمد فارق امین" و "محمد نظیر لپ" از سال 2006 در گوانتانامو بازداشت هستند و انتظار می رود به زودی برای برگزاری دادگاه نظامی به آمریکا منتقل شوند.
 

کد مطلب 1522194

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