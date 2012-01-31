غرب به حقوق بشر بی توجه است / دو تبعه مالزی درگوانتانامو را آزاد کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، "هشام الدین حسین" در گفتگو با خبرنگاران گفت: نحوه بازداشت دو شهروند مالزی نشاندهنده بی توجهی غرب به رعایت حقوق بشر و قوانین بین المللی است.

وی ضمن تاکید بر بی توجهی غرب به ازادی حقوق بشر ، ادامه داد: معمولا غربی ها دستگاه قضایی ما را به مستقل نبودن متهم می کننددر حالیکه دو شهروند ما در گوانتانامو برای سالهای طولانی بدون برگزاری دادگاه بازداشت بوده اند.

وی افزود: آنچه غربی ها در مورد پرونده دو شهروند مالزی انجام داده اند مغایر با مفاد حقوق بشر بوده است.

دو شهروند مالزی به نامهای "محمد فارق امین" و "محمد نظیر لپ" از سال 2006 در گوانتانامو بازداشت هستند و انتظار می رود به زودی برای برگزاری دادگاه نظامی به آمریکا منتقل شوند.

