"صبح سپید" در حوزه هنری یزد گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بانوی هنرمند یزدی 28 تابلو نقاشی با موضوعات مختلف در این نمایشگاه ارائه کرده است.

فاطمه بهجت برای خلق آثار خود از تکنیک رنگ و روغن و سیاه قلم در سبک رئال و سورئال استفاده کرده است.

این هنرمند 12 سال است که در زمینه نقاشی فعالیت می کند و تاکنون 20 نمایشگاه گروهی و انفرادی در استان یزد برگزار کرده است.

وی همچنین در چندین جشنواره استانی و کشوری شرکت کرده و رتبه هایی نیز به دست آورده است.

نمایشگاه نقاشی "صبح سپید" از 12 تا 22 بهمن ماه سال جاری صبح و عصر در نگارخانه حوزه هنری استان یزد واقع در خیابان آیت الله کاشانی، کوچه آزادی برای بازدید علاقمندان برپاست.

شاعر یزدی منتخب سومین سوگواره ملی 72 راوی آسمان

شاعر یزدی برگزیده سومین سوگواره ملی 72 راوی آسمان شد.

هیئت داوران سومین سوگواره ملی 72 راوی آسمان (پیرامون حماسه عاشورا) در بخش شعر، متشکل از جلیل صفربیگی، بهروز یاسمی و سعید بیابانکی از مجموع بیش از هزار شعر رسیده به دبیرخانه این جشنواره 10 اثر برتر را شایسته تقدیر دانستند که شعر احمدرضا قدیریان شاعر یزدی نیز در جمع آثار منتخب قرار گرفت.

احمد رضا قدیریان متولد 1345 ابرکوه، دارای تحصیلات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی است.

وی حدود هشت سال مسئول انجمن شعر این شهرستان بود.

قدیریان همچنین دبیر و داور چندین جشنواره شعر استانی و کشوری بوده است و هم اکنون با مراکز فرهنگی و ادبی از جمله حوزه هنری استان یزد همکاری می کند.

مجموعه شعری از این شاعر با عنوان "سیبستان" به زودی از طرف حوزه هنری استان یزد منتشرخواهد شد.

سومین سوگواره 72 راوی آسمان در بخش های فیلم، عکس، پوستر، نمایش رادیویی و شعر اواخر دیماه به همت حوزه هنری استان خراسان جنوبی در بیرجند برگزار شد.