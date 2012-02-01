به گزارش خبرگزاری مهر، مایرون پنر در کتاب اخیر خود با عنوان "مسیحیت و چرخش پست مدرن" به نسبت مسیحیت و پست مدرن و چرخش فلسفه پرداخته است.

او در کتاب خود آورده که بعد از جنگ جهانی دوم شاهد جهانی پسااستعماری و پسامسیحی و تغییر و تحول در فرهنگ غرب هستیم.

این تغییر و تحول متوجه فلسفه نیز بوده و فلسفه نیز تغییری شگرف بعد از جنگ جهانی دوم داشته است. در دوران بعد از جنگ جهانی دوم شاهد چرخش فلسفه به پست مدرنیسم هستیم.

این چرخش باعث شده مفاهیم سنتی ارائه شده از واقعیت، حقیقت، زبان و دانش و معرفت دستخوش تغییر شگرفی شود. اگر چه پست مدرنیسم نتوانسته همه این قرائتهای سنتی را از بین ببرد ولی چالشهای جدی را متوجه آنها کرده است.

همچنین مسیحیت نیز مورد نقد رویکرد پست مدرن بوده است. اینکه این رویکرد باعث نقد رادیکال آن است یا بر غنای آن می افزاید موضوعی است که بحث در مورد آن وجود دارد.

در این کتاب شش قرائت در مورد تأثیر پست مدرن بر مسیحیت ارائه شده است.