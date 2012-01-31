نظام سلطه درصدد تبدیل افغانستان به نمایشگاه مظاهر تمدن غرب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید حکیم الهی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به وضعیت افغانستان در دوره کنونی گفت: این کشور سالها در اشغال اشغالگران روسی و بعد از آن درگیری‌های داخلی بوده و مدت‌ها نیز در زیر دستان طالبان و نیروهای ناتو و آمریکا به سر می‌برده است به همین دلیل مظاهر تمدنی آن رشدی نداشته است.



وی اظهار داشت: نظام سلطه با تسلط نظامی بر این کشور تلاش کرده است تا هویت ملی و فرهنگی و دینی مردم آن را تغییر دهد و چون نتوانسته از طریق نظامی به این موفقیت برسد تلاش می کند از طریق موسسات و مراکز مردم نهاد این کار را انجام دهد.



هزینه 40 میلیون دلاری علیه شیعیان



معاون بین الملل حوزه با اشاره به سرمایه گذاری هنگفت غربی‌ها در این زمینه برای ترویج مسیحیت اضافه کرد: تنها یک مرکز مردم نهاد برای ترویج مسیحیت تبشیری در این کشور بیش از 40 میلیون دلار در یکسال هزینه کرده است تا شیعیان این کشور را منحرف کند.



فعالیت 30 شبکه رسانه‌ای



عضو هیئت علمی جامعه المصطفی ترویج ابتذال و تغییر نگرش دینی و فرهنگی در مردم افغانستان را از جمله برنامه‌های این گروه‌ها برشمرد و تأکید کرد: بیش از 30 شبکه ماهواره‌ای و تلویزیونی و ده‌ها شبکه رادیویی برای این کار راه اندازی شده که بیش از 95 درصد بودجه‌های آن توسط کشورهای دیگر تأمین می‌شود.



وی بیان داشت: این شبکه‌ها و موسسه‌ها در دورترین نقاط افغانستان فعالیت دارند و فعالیت خود را با عناوین مردم فریبی مانند حقوق زنان، حقوق بشر و ... انجام می‌دهند و آموزش زنان بر مبنای فرهنگ غربی را در اولویت فعالیت‌های خود قرار داده اند.



حکیم الهی با اشاره به رسالت علمای افغانستان در این شرایط تصریح کرد: دفاع از هویت دینی و فرهنگی و ملی افغانستان مهمترین رسالت علما و فضلای افغانی است که باید در انجام آن کوتاهی نکنند.

