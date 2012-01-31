دولت عراق مانع نقض حاکمیت کشور شود/آسمان عراق متعلق به آمریکا نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، سیاستمداران عراقی در واکنش به تلاش آمریکا برای استفاده از هواپیماهای شناسایی بدون سرنشین در بغداد به بهانه حمایت از سفارت این کشور به مخالفت با آن پرداختند.

"عدنان الاسدی" معاون وزیر امور خارجه عراق ضمن مخالفت با این طرح آمریکا گفت : آسمان عراق متعلق به ماست و آسمان آمریکا نیست.

"عباس البیاتی" عضو کمیسیون امنیت و دفاع مجلس عراق هم اظهار داشت : پرواز هر هواپیمایی بر فراز عراق بدون اجازه رسمی عراق نقض معاهدات بین المللی است.

وی افزود: کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان با همکاری وزارت دفاع و کشور عراق این موضوع را دنبال می کند، زیرا مسئولیت حمایت از سفارتخانه ها از جمله سفارت آمریکا بر عهده دولت عراق است.

"امیر الکنانی" عضو کمیسیون حقوقی مجلس عراق نیز در این باره گفت : هیچ سفارتخانه ای نباید هواپیمای نظامی داشته باشد حتی اگر بدون سرنشین باشد و وظیفه تامین امنیت اطراف سفارتخانه بر عهده کشوری است که سفارت در آن قرار دارد.

وی اظهار داشت : دولت عراق باید اقدامات فوری در این زمینه به عمل آورد و با احضار سفیر آمریکا در عراق درباره این نقض حاکمیت عراق از وی توضیح بخواهد.