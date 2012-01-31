8 شکارچی متخلف در پارس آباد دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مجرد بعد از ظهر سه شنبه در جریان بررسی پرونده متخلفان گفت: از این شکارچیان چهار قبضه اسلحه شکاری، سه رشته تور، لاشه 21قطعه سار، یک قطعه اردک، سه قطعه کبوتر وحشی و9 قطعه فاخته بومی به دست آمده است.

وی همچنین با اشاره به کشف و ضبط ادوات شکار از قبیل انواع فشنگهای شکاری افزود: متخلفان دستگیر شده ضمن تشکیل پرونده جهت اعمال قانون به مراجع قضایی تحویل داده می شوند.

رئیس اداره محیط زیست پارس آباد با اشاره به ضرورت حفظ و نگهداری از گونه های کمیاب حیوانی، حفاظت از محیط زیست و گونه های نادر را وظیفه عمومی عموان کرد.

وی با اشاره به افت دما و مهاجرت پرندگان غیر بومی و استقرار در محل تالابهای این شهرستان یادآور شد: شهرستان پارس آباد دارای زیستگاهای خشکی و آبی متعدد و از تنوع اکو سیتمی گسترده ای برخوردار بوده و هم اکنون حدود 14 درصد پستانداران کشور در این منطقه مشاهده شده است.



مجرد همچنین از برگزاری دوره آموزشی آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در جمع شکارچیان و برخی از مسئولان مرتبط این شهرستان خبر داد و اضافه کرد: البته تاکنون گزارشی مبنی بر وجود آنفلوانزای پرندگان در این شهرستان نشده است.

