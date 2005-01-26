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۷ بهمن ۱۳۸۳، ۱۱:۴۶

اولين نشانه هاي كور براي ايجاد صلح آشكار شد:

ابراز خوشبيني ويليام برنز نسبت به دورنماي پيشرفت روند صلح خاورميانه

ويليام برنز معاون وزير امور خارجه آمريكا درامور خاورميانه نسبت به پيشرفته هاي صورت گرفته در روند صلح خاورميانه ابراز خوشبيني كرد.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازشبكه خبري الجزيره،معاون وزير امور خارجه آمريكا در امورخاورميانه پس ازديداروگفتگو بااحمد ابو الغيط وزيرامورخارجه مصر در قاهره پايتخت مصر، تصميمات اخير ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين به منظورحاكميت قانون وحكومت را ستود.

وي به پيشرفتهايي كه درجهت دستيابي به آتش بس صورت گرفت اشاره كرد واظهارداشت:واشنگتن اسراييل رابسيار تشويق خواهد كرد تا دربرابر اين تصميمات واكنش نشان دهد.

ابوالغيط وزيرامورخارجه مصرهم درمورد هدف از سفرمعاون وزير امور خارجه آمريكا به منطقه گفت: هدف ونيت آمريكا براي پيشبرد روند صلح واضح و آشكار است.

وي افزود: مصربه تلاشها براي دستيابي به توافق فلسطيني - فلسطيني، آغاز شورو مشورتهاي فلسطينيها و اسراييليها، حركت به سوي دستيابي به توافق آتش بس و آرامش ، بررسي چگونگي خروج نيروهاي اسراييلي از غزه و اجراي طرح صلح " نقشه راه" اهميت مي دهد.

کد مطلب 152221

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