دلالان فعال ارزی در میدان فردوسی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای مبارزه نیروی انتظامی با دلالان ارز برای ساماندهی بازار ارز و جلوگیری از فعالیت دلالان که به صورت غیرمجاز در کنار خیابان اقدام به فروش ارز می کنند، ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ با انجام کار اطلاعاتی امروز در یک عملیات ضربتی در خیابان فردوسی، تعدادی از دلالان ارزی این خیابان را دستگیر کردند.



برطبق ماده 5 مصوبه هیئت وزیران‏، خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و یا صرافی های غیرمجاز بدون رعایت قوانین و مقررات مجاز نمی باشد و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز می باشد.

ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی پیش از این در گفتگو با مهر درباره برخورد نیروی انتظامی با دلالان بازار ارز گفته بود: بانک مرکزی هماهنگی های لازم را در این زمینه با نیروی انتظامی انجام داده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه نیروی انتظامی برای برخورد با دلالان ارزی با لباس مبدل وارد بازار ارز شده اند، افزوده بود: نیروی انتظامی با لباس مخصوص وارد بازار نشده است.

وی تاکید کرده بود: علاوه بر نیروی انتظامی، سایر ارگانها و نهادهای نظارتی با بازرسان بانک مرکزی برای نظارت بر بازار ارز همکاری دارند.