بازیگر تئاتر موظف به انتقال پیام حتی بدون کلام است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نقد و بررسی نمایش "دن رافائل" به کارگردانی جنت سلیم آوا از کشور آذربایجان با حضور این کارگردان، استاد صمد چینی فروشان منتقد تئاتر و استاد دانشگاه، استاد داوود فتحعلی بیگی وتنی چند از هنرمندان و منتقدان بعد از ظهر سه شنبه در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در کرج برگزار شد.



در این جلسه استاد چینی فروشان اجرای گروه دولتی جوانان آذربایجان را موفق توصیف کرد و درباره این اجرا اظهار داشت: این نمایش در قالب کمدی بوف با رنگ مایه های کمدی دلارته بسیار استادانه به اجرا در آمد و توانست به خوبی با مخاطب خود که به زبان بازیگران نیز آشنایی نداشتند ارتباط برقرار کند.

جنت سلیم آوا کارگردان دن رافائل نیز درباره نمایش گفت: حرفهایی که در صحنه گفته می شود برای بازیگر کم تجربه عامل ارتباطی با مخاطب است اما بازیگری که تجربه بیشتری دارد با زبان بدن و حرکات با مخاطب خود ارتباط برقرار می کند.



جنت سلیم آوا همچنین در ارتباط با ناآشنایی مخاطبان کرجی به زبان نمایش دن رافائل اظهار داشت: اگر مخاطب نتوانسته باشد با این نمایش ارتباط برقرار کند ضعف اجرای بازیگران بوده است نه تفاوت زبان مخاطب و بازیگر، زیرا بازیگر تئاتر موظف است آنقدر خوب بازی کند که مخاطب برای فهم اثر نیازی به شنیدن کلام نداشته باشد.



وی در حاشیه جلسه نقد و بررسی نمایش دن رافائل گفت: ده سال پیش اولین اجرا را در ایران داشتم، پس از آن تشویق شدم که اجراهای متعددی را در ایران به روی صحنه ببرم؛ هر بار که در ایران نمایشی اجرا می کنم متوجه ارتقاء سطح مخاطب و اشتیاق بیشتر مخاطبان برای دیدن تئاتر می شوم.



همانطور که ایران در عرصه فیلم سازی به سمت جوایز بزرگی همچون اسکار در حرکت است در تئاتر هم شاهد تحول بزرگی در این ده ساله بوده ام.



استاد داود فتحعلی بیگی نیز در جلسه نقد و بررسی دن رافائل از اجرای گروه تئاتر دولتی جوانان آذربایجان تقدیر و تشکر کرد و بازی دقیق و قوی بازیگران این نمایش را عامل اصلی ارتباط با مخاطب فارس زبان این نمایش برشمرد.



