مذاکرات سه جانبه در مورد وضعیت جدید کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، در این اجلاس دو روزه که در جزیرخ "جئو" کره جنوبی برگزار شد معاون وزیر دفاع کره جنوبی، دستیار امور امنیت آسیا و اقیانوسیه وزیر دفاع آمریکا و نماینده وزارت دفاع ژاپن حضور داشتند .

بر اساس این گزارش ، مقامات حاضر در این اجلاس وضعیت کره شمالی بعد از درگذشت رهبر سابق این کشور و انتقال قدرت به فرزندش را پایدار ارزیابی کردند.

این مقامات همچنین در زمینه به اشتراک گذاشتن اطلاعاتشان برای پیشگیری از خطرات احتمالی در مورد "پیونگ یانگ" توسط "واشنگتن" و "سئول" توافق کردند.

