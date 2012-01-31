نمایش "دن رافائل" در کرج اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "دن رافائل" کاری از گروه تئاتر دولتی جوانان جمهوری آذربایجان بعد از ظهر سه شنبه در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در کرج به روی صحنه رفت.



شوقی حسین اف بازیگر این نمایش 20 سال است که در حوزه هنر تئاتر فعالیت می کند و طی ده سال اخیر برای اجرای آثار مختلف 40 بار به ایران سفر کرده است.



وی علاوه بر ایران نمایش هایی را نیز در کشورهای آلمان، ترکیه و روسیه نیز به روی صحنه برده است.



حسین اف درباره "دن رافائل" گفت: این نمایش داستان موسیقی دانی است که در وضعیت بد اقتصادی نیز دست از رسالت خود که بالا بردن جایگاه موسیقی است بر نمی دارد.



وی افزود: یک انسان هنرمند کسی که روح هنر در اعماق وجودش رخنه کرده به طوری که حتی اگر تمامی دارایی خود را از دست دهد دست از فعالیت در این زمینه بر نمی دارد و ارتقا جایگاه هنر را سرلوحه اهداف خود قرار می دهد.

این نمایش که در ژانر کمدی بوف به اجرا درآمد با استقبال خوب مخاطبان کرجی روبرو شد.



نمایشنامه این اثر توسط پپینو دفلینو نمایشنامه نویس ایتالیایی به رشته تحریر در آمده و توسط گروه تئاتر جوانان آذربایجان در قالب کمدی بوف که گاهی رنگ مایه های کمدی دلارته در آن دیده می شود با بازی قوی بازیگران این گروه به اجرا درآمد.



داستان این نمایشنامه زندگی یک موسیقی دان را به تصویر می کشد که در فقر مالی به سر می برد، او که به فقر و تنگدستی خود عادت کرده است با پیشنهادات کاری مواجه می شود که با سلایق هنری او سازگار نیست؛ در همین حال به او پیشنهاد نظارت بر کارکنان یک واحد تولیدی می شود که خود او از این کار به عنوان جاسوسی تعبیر می کند و نمی پذیرد.



در پایان او یک پیشنهاد بسیار عالی برای اجرای موسیقی در یک گروه ارکستر را دریافت می کند که در خلال این ماجرا اتفاقات طنز آمیز زیادی برای او و خانواده اش به وقوع می پیوندد.



همچنین پس از اجرا، جلسه نقد و بررسی نمایش با حضور استاد صمد چینی فروشان برگزار شد که با استقبال زیاد مخاطبان روبرو شد.