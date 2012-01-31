"شاه لیر" در یاسوج به روی صحنه رفت

رضا گشتاسب به خبرنگار مهر گفت: این نمایش به کارگردانی "جواد صداقت" از انجمن نمایش بوشهر به مدت پنج روز در یاسوج به روی صحنه رفت.

وی اجرای این نمایش در یاسوج را در راستای تبادل تجربیات گروه های نمایشی در کشور عنوان کرد و بیان داشت: این اقدام باعث گسترش فعالیت‌های نمایشی و پویایی تئاتر در استانها می شود.

گشتاسب، ارتقاء ‌کیفی و کمی آثار نمایشی و تمرکز زدایی تئاتر از پایتخت کشور را از دیگر نتایج این اقدام برشمرد و افزود: در سالهای گذشته تئاتر شهرستانها تنها در زمان جشنواره ها فعال بود که با طرح اجراهای عمومی گروههای نمایشی، چراغ تئاتر در همه فصول سال در استانها روشن می ماند.

وی تصریح کرد: در گذشته به دلیل نبود بسترهای مناسب، هنرمندان تئاتر شهرستانها فعالیت مستمر نداشتند و در این راستا استعدادها فرصت بروز و ظهور پیدا نمی کردند.

گشتاسب عنوان کرد: در راستای طرح تبادل گروه های نمایشی کشور نمایش "کابوس های سرمه ای اسبی که آزار گرفته بود" از انجمن نمایش یاسوج اسفندماه سال جاری در استان بوشهر به روی صحنه می رود.