ماکسیمو و گشنی از همراهی ایرنجوان بوشهر محروم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دو بازیکن اماده این روزهای ایرانجوان را دو جلسه محروم کرد.

دیگو ماکسیمو مدافع برزیلی و صادق گشنی هافبک این تیم به دلیل اتفاقات رخ داده در دیدار ایرانجوان مقابل استیل اذین با محرومیت مواجه شدند.

بدین ترتیب خرمزی سرمربی ایرانجوان در دو بازی حساس اینده خود مقابل پارسه و فولاد از وجود این دو مهره با ارزش بی بهره خواهد بود.

این حکم در حالی صادر شد که چندی پیش کمیته انضباطی دیگر تیم بوشهری شاهین را از حضور هوادارانش در یک دیدار خانگی محروم کرده بود.



برگزاری مسابقات پرورش اندام قهرمانی استان در بوشهر



دبیر هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان بوشهر گفت: مسابقات پرورش اندام قهرمانی باشگاههای استان به مناسبت گرامیداشت دهه مبارکه فجر در بوشهر برگزار می شود.

صادق خرمایی نژاد افزود: این رقابتها در تاریخ 14 بهمن ماه راس ساعت 15 در سالن دو هزار نفری فجر بوشهر برگزار می شود.

وی اضافه کرد: برای نخستین بارهیات استان ورزشکارانی می توانند در این رقابتها شرکت نمایند که دارای قرارداد با باشگاههای ورزشی داشته باشند مجوز حضور در این مسابقات بدست می آورند.



دانشگاه کارلسروهه با بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر از امضای تفاهم نامه همکاری های علمی بین دانشگاه کارلسروهه و این مدیریت خبر داد.

مهرداد حسین زاده با اشاره به سفر اساتید دانشگاه های آلمان به حوزه عملیاتی پارس جنوبی و شهرستان جم، یادآور شد: در حاشیه سفر گروه اعزامی از کشور آلمان، این تفاهم‌نامه منعقد شد که براساس آن، بخش F.M دانشگاه کارلسروهه تجربیات و دانش لازم را با هدف افزایش بازدهی پروژه ها و کاهش هزینه ها، ارائه خواهند داد.

حسین زاده تصریح کرد: هیئت اعزامی از دانشگاه های آلمان در دومین روز سفر خود، از بیمارستان توحید جم و مرکز پزشکی خانواده شهید تندگویان بازدید کردند و در جریان چگونگی ارائه خدمات پزشکی بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر در حوزه عملیاتی پارس جنوبی قرار گرفتند.

هیئت پنج نفره اساتید دانشگاه های کارلسرهه، برلین و هایدلبرگ آلمان، در سفر به منطقه عملیاتی پارس جنوبی و شهرستان جم، از مرکز سلامت فاز 1 و تاسیسات گازی فازهای 4و 5، پالایشگاه های فاز یک و همچنین پالایشگاه فازهای 4و 5 دیدن کردند.

پروفسور زوتتاک، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هایدلبرگ شگفتی هیات آلمانی را از حجم فعالیت های انجام شده و در حال انجام پارس جنوبی اعلام کرد و افزود: استقرار این تعداد پالایشگاه گازی و مجتمع پتروشیمی و همچنین نگهداشت آنان از سوی کارکنان ایرانی، قابل تقدیر است و این نشانه ای از پیشرفت صنعتی جمهوری اسلامی است.





برگزاری برنامه‌های دهه فجر عسلویه با پشتیبانی منطقه ویژه پارس



رییس روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در نشست هماهنگی ستاد فرعی دهه فجر سازمان منطقه ویژه پارس، گفت : سازمان منطقه ویژه پارس به عنوان عضو فعال در کمیته های پشتیبانی، امور فرهنگی، جوانان و ورزش و کمیته امنیتی، در هشت حوزه برای برگزاری ویژه برنامه های دهه مبارک فجر امسال همکاری و فعالیت می کند.

مجتبی دزفولی نسب ادامه داد: انعکاس و پوشش خبری تمام مراسم دهه مبارک فجر، تهیه پرچم جمهوری اسلامی جهت توزیع در راهپیمایی 22 بهمن، پیگیری جهت برگزاری مراسم مراسم نمادین استقبال از حضرت امام (ره) در فرودگاه بین المللی خلیج فارس و برپایی نمایشگاه عکس و مسابقه کتابخوانی در مصلی نماز جمعه عسلویه از جمله این فعالیت هاست.

دزفولی نسب گفت: همچنین نورافشانی در شب 21 بهمن ماه، برپایی جشن بزرگ انقلاب در شهر عسلویه، نصب بنرهای تبلیغاتی پیرامون دهه فجر در سطح منطقه و برپایی ایستگاه صلواتی در شهر عسلویه ازدیگر برنامه هایی است که با پشتیبانی منطقه ویژه پارس از سوی روابط عمومی این سازمان برگزار می شود.