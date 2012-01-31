۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۲۶

حجت الاسلام رضوانی:

رسانه های متعهد فرهنگ بسیجی را ترویج کنند

قزوین - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین گفت: مهمترین رسالت رسانه های متعهد ترویج فرهنگ و تفکر بسیجی در جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین همایش بسیج و رسانه ظهر سه شنبه با حضور حجت الاسلام صباغی مشاور سازمان بسیج مستضعفان کشور، سیروس صابری معاون سیاسی و امنیتی استانداری، محمد حسین شفیعی ها مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، علی علی محمدی رئیس خانه مطبوعات، خبرنگاران و مدیران مسئول خبرگزاری ها و نشریات استان در محل سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.
 
حجت الاسلام اسدالله رضوانی در این همایش گفت: مدیریت ولایت فقیه گفتمان جدیدی بود که توسط امام راحل در کشور شکل گرفت و موجب بیداری اسلامی در منطقه و جهان اسلام شد.
 
وی افزود: ترویج افکار اسلامی در جهان به لطف الهی از انقلاب اسلامی نشات گرفته و بسیج که مولود انقلاب اسلامی است با هنر نواختن ندای بیداری در این زمینه نقش مهمی ایفا کرده است.
 
رضوانی تصریح کرد: در 33 سال از دوران انقلاب اسلامی، خوشبختانه بسیج توانسته در مسیر امام حرکت کند و نگذارد انقلاب نیز از این حرکت باز ایستد و با هر انحراف و گمراهی نیز مقابله کرده است.
 
نماینده ولی فقیه در سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین بیان کرد: اصحاب رسانه پیام رسان انقلاب به اقصی نقاط جهان هستند و با استفاده از همه ظرفیت های موجود باید بتوانیم پیام امام راحل، رهبر انقلاب و نظام را به گوش جهانیان برسانیم.
 
وی وظیفه رسانه های استان در آستانه انتخابات را سنگین دانست و اظهارداشت: تحقیق و ترویج گفتمان امام، افزایش بصیرت در جامعه با رویکرد بسیجی، بیان شاخص های نماینده اصلح و کمک به انتخاب درست مردم از وظایف رسانه هاست.
 
حجت الاسلام رضوانی یادآورشد: پرورش افراد کارآمد بسیجی در حوزه اطلاع رسانی، تقویت فرهنگ و تفکر بسیجی، انعکاس دستاوردهای بسیج سازندگی در مناطق مختلف استان و حضور آگاهانه در جنگ نرم دشمن در شرایط کنونی ضروری است.
 
این مسئول گفت: در شرایطی که دشمن با جنگ نرم به مقابله با ایران اسلامی آمده باید بتوانیم با بسترسازی عملیات سخت افزاری توسط بسیج و تهیه سیستم نرم افزاری توسط رسانه ها و ایجاد تعامل منطقی بین این دو با معرفی الگوهای برتر در این نبرد رسانه ای نیز موفق عمل کنیم.
 
در این مراسم ضمن تجلیل از پنج شهید رسانه ای استان و گرامیداشت یاد مرحوم علی رضایی پور خبرنگار پیش کسوت استان از خبرنگاران فعال رسانه ای استان هم تجلیل شد.
