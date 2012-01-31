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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۲۴

لیگ دسته سه فوتبال کشور/

شکست تیم فوتبال اترک خراسان شمالی برابر چمستان مازندران

شکست تیم فوتبال اترک خراسان شمالی برابر چمستان مازندران

بجنورد - خبرگزاری مهر: در ادامه رقابت های لیگ دسته سه فوتبال کشور تیم اترک خراسان شمالی برابر نیمای چمستان مازندران با نتیجه دو بر یک تن به شکست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته هجدهم رقابت ها، این دیدار ساعت 15 عصر سه شنبه در ورزشگاه تختی بجنورد برگزار شد که در دقیقه 35 نیمه اول تیم اترک خراسان شمالی  با گل مهدی کریمی پیش افتاد اما تیم میهمان  در یک دقیقه مانده به پایان نیمه اول، نتیجه را به تساوی کشاند.

در نیمه دوم این بازی با وجود تلاش بازیکنان میزبان، تیم چمستان دردقیقه 57 گل دوم خود را به ثمر رساند که بازی با همین نتیجه به پایان رسید.

تیم اترک با این شکست همچنان در رده ششم جدول رده بندی رقابت های لیگ دسته سه فوتبال کشورباقی ماند و هفته آینده در استان مازندران میهمان خزر محمودآباد ، تیم رده دوم جدول خواهد بود.

کد مطلب 1522220

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