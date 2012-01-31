شکست تیم فوتبال اترک خراسان شمالی برابر چمستان مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته هجدهم رقابت ها، این دیدار ساعت 15 عصر سه شنبه در ورزشگاه تختی بجنورد برگزار شد که در دقیقه 35 نیمه اول تیم اترک خراسان شمالی با گل مهدی کریمی پیش افتاد اما تیم میهمان در یک دقیقه مانده به پایان نیمه اول، نتیجه را به تساوی کشاند.

در نیمه دوم این بازی با وجود تلاش بازیکنان میزبان، تیم چمستان دردقیقه 57 گل دوم خود را به ثمر رساند که بازی با همین نتیجه به پایان رسید.

تیم اترک با این شکست همچنان در رده ششم جدول رده بندی رقابت های لیگ دسته سه فوتبال کشورباقی ماند و هفته آینده در استان مازندران میهمان خزر محمودآباد ، تیم رده دوم جدول خواهد بود.