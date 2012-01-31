90 درصد روستائیان تلفن خانگی دارند/ انقلاب اسلامی تکنولوژی را به روستاها برد

هومان محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر از مجموع هزار و 68 روستای استان، هزار و 65 روستا دارای ارتباطات مخابراتی هستند که از این تعداد 940 روستا دارای تلفن خانگی هستند.

وی رفاه ایجاد شده در روستاها را به برکت انقلاب اسلامی دانست و گفت: اکنون با بهره‌برداری از 37 ایستگاه "بی‌تی‌اس" در طی این مدت، در حال حاضر 422 ایستگاه بی‌تی‌اس در سطح استان مشغول بکار است که این امر موجب شده است، کل جاده‌های اصلی استان به طول 879 کیلومتر و همچنین 577 کیلومتر از جاده‌های فرعی تحت پوشش شبکه همراه اول قرار گیرند.

محمودی افزود: با نصب و راه‌اندازی 235 ساعت "جی‌اس‌ام" روستایی و اجرای برنامه رومینگ روستایی، در مجموع 99.7 درصد جمعیت روستایی استان تحت پوشش خدمات مخابراتی هستند.



مدیر عامل شرکت مخابرات استان مرکزی گفت: در راستای تحقق دولت الکترونیک بعنوان پیشخوان دولت 271 دفترآی‌سی‌تی روستایی نیز تأسیس و راه‌اندازی شده است.

محمودی گفت: با اجرای بیش از 154 کیلومتر شبکه فیبرنوری در نه ماه سال جاری در حال حاضردو هزارو 416 کلیومتر شبکه فیبر نوری درسطح استان فعال است که این امر شبکه زیر ساخت مطمئن و با ظرفیت بالایی را برای انتقال بسیاری از ارتباطات مخابراتی فراهم کرده است.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان افزود: در طی 9 ماهه سال جاری قریب به 15 هزارو 163 شماره تلفن ثابت به متقاضیان واگذار شده است بطوریکه در حال حاضر با 514 هزار و 917 شماره تلفن ثابت مشغول به کار، ضریب نفوذ تلفن ثابت استان به 42.36 درصد ارتقا یافته است.