مخالفت احزاب فیلیپین با افزایش حضور نظامی آمریکا /حق حاکمیت ملی به تاراج رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فیلیپین، "تئودور کازینو" یکی از نمایندگان مجلس فیلیپین با صدور بیانیه ای بی نیازی فیلیپین به برنامه افزایش حضور نظامی آمریکا را یادآور شد و آنرا هزینه بر دانست و خواستار بررسی آن توسط کنگره این کشور شد.

وی در این بیانیه آورده است: در حالیکه ما خواستار برچیده شدن پایگاههای موجود نظامی آمریکا در فیلیپین هستیم و هنوز با قرارداد "دیدار نیروهای نظامی" مبارزه می کنیم دولت نباید مجددا حق حاکمیت ملی ما را به تاراج بگذارد.

قرارداد "دیدار نیروهای نظامی" که در سال 1990 مصوب شد به نیروهای نظامی آمریکا اجازه می دهد تا در زمانهای تمرین نظامی در این پایگاهها به صورت موقت ساکن شوند.

"تئودور" در ادامه بیانیه گفته است: حرکت آمریکا در جهت افزایش حضور نظامی در منطقه اقیانوس آرام فقط به دلیل کنترل و تسلط بر رفتارهای نظامی چین نیست بلکه ناشی از نیازهای اقتصادی این کشور نیز می باشد.

چند روز پیش در واشنگتن دو کشور توافقی مبنی بر افزایش حضور نظامی آمریکا در خاک فیلیپین امضا کردند.

