اردبیل در اجرای طرح هادی رتبه سوم کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حاج علیزاده عصر سه شنبه در جلسه ستاد اجرای طرح هادی در روستاهای استان افزود: تاکنون در سطح این استان طرح هادی در 280 روستا و با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد ریال اجرا شده است.

وی متذکر شد: امسال برای اجرای این طرح در روستاهای استان بالغ بر هفت میلیارد و ۱۳۵ میلیون ریال اعتبار تخصیص یافته که تاکنون طرحهای مطلوبی اجرا شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با بیان اینکه 75 درصد طرحهای هادی در روستاهای بالای 100 خانوار به بهره برداری رسیده است، یادآور شد از سال آینده طرح هادی در روستاهای بالای 20خانوار استان نیز اجرا خواهد شد.

به گفته وی میزان تحقق طرحهای هادی برای روستاهای بالای ۵۰ خانوار استان نیز تاکنون ۹۵ درصد بوده است.

حاج علیزاده از افتتاح شش طرح هادی در دهه فجر امسال در استان خبر داد و اضافه کرد: برای اجرای این طرحها که در چهار شهرستان استان به بهره برداری می رسند در مجموع مبلغ 17 میلیارد و 850 میلیون ریال هزینه شده است.

وی خواستار مشارکت روستائیان در تحقق طرحهای هادی شد و تصریح کرد: بنیاد مسکن متعهد است که در برنامه چهارم توسعه دولت، روستاهای بالای 50 خانوار و در برنامه پنجم در روستاهای بالای 20 خانوار طرحهای هادی را تهیه کند که تاکنون بدون در نظر گرفتن تعداد خانوارها 620 روستای استان اردبیل دارای طرح هادی هستند.

