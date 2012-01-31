عزم حماس برای موفقیت آشتی ملی/ شکست مذاکرات سازش عجیب نبود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "محمود الزهار" گفت : اذعان تشکیلات خودگردان به شکست مذاکرات سازش برای ما قابل پیش بینی بود.

وی با اشاره به تمایل جدی حماس برای به سرانجام رساندن تلاشهای آشتی ملی فلسطین اظهار داشت : اگر روند تلاشهای آشتی ملی با مذاکرات سازش گره بخورد، مصیبت بزرگی است.

الزهار درباره برگزاری انتخابات قانونگذاری فلسطین با نبود دولت وحدت ملی بیان کرد: امکان برگزاری انتخابات در هیچ نقطه دنیا بدون وجود دولت میسر نیست.

شایان ذکر است که دور جدید مذاکرات سازش میان رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان اخیرا در اردن بدون دستیابی به نتیجه خاصی به پایان رسید.