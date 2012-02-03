کشف بیش از 100 هزار قرص روانگردان/متهمان دستگیر شدند

سرهنگ احمد نیکو فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران دریابانی آبادان، چندی قبل با خبر شدند دو نفر از قاچاقچیان شناخته شده قصد دارند با استفاده از یک دستگاه خودرو مقادیر زیادی مواد مخدر را از طریق مرز چئبده وارد کشور کنند.

وی ادامه داد: براین اساس اکیپی از ماموران با تجهیزات کامل اقدام به کمین در محورهای فوق کردند و پس از ساعاتی کمین، ماموران با مشاهده خودرو مورد نظر، دستور ایست صادر اما قاچاقچیان بدون توجه به هشدار ماموران از محل گریختند.

معاون اجتماعی فرماندهی مرزبانی تاکید کرد: ماموران پس از تعقیب و گریز با شلیک چند تیر هوایی موفق به توقیف خودرو و کشف 72 کیلوگرم حشیش و بیش از 100 هزار عدد قرص روان گردان از نوع اکستازی شدند.

نیکو فرد افزود: تمامی متهمان دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.