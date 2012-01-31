به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی در جمع خبرنگاران احداث پایانه‌ مسافربری را از جمله پروژه‌های شهرداری عنوان کرد و افزود: این پروژه در 22 بهمن افتتاح می‌شود.



وی ادامه داد: 50 درصد از پروژه تا مهرماه انجام شده بود و 50 درصد باقیمانده پس از آن انجام گرفت.



شهردار قم گفت: با افتتاح این پروژه خودروهای سواری از 72 تن به ترمینال قم منتقل می‌شوند.



استقرار نرم افزار GIS مانیتورینگ



وی در ادامه بیان کرد: شهرداری درآستانه زمستان با آماده باش و ایجاد ناوگان‌های خدمات شهری به خدمت رسانی به شهروندان پرداخت.



دلبری ادامه داد: مهمترین اقدامات شهرداری در ارائه خدمات شهری استقرار نرم افزار GIS مانیتورینگ برای مشاهده نقاط مختلف شهر و مشکلات آن‌هاست.



وی با اشاره به بهبود خدمات ایمنی و آتش نشانی افزود: بهبود خدمات ایمنی با تجهیز موتوسیکلت‌های آتش نشانی برای عبور از کوچه‌هایی که امکان عبور ماشین‌های آتش نشانی در آنها وجود ندارد و تجهیز ایستگاه‌های آتش نشانی انجام گرفته است.



شهردار قم بیان کرد: بهبود مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری در بودجه شهرداری در سال 90 و 91 لحاظ شده است.



وی با اشاره به لکه گیری، آسفالت معابر و رفع مشکلات آسفالت‌ها افزود: با توجه به عمر کوتاه آسفالت در فصل زمستان با برنامه ریزی‌های انجام شده تا پایان سال لکه گیری‌ها را به پایان خواهیم رساند و در فصل گرما نیز بسیاری از معابر را آسفالت خواهیم کرد.



طراحی فاز 2 بلوار پیامب اعظم(ص)



دلبری در ادامه با اشاره به اینکه فاز 2 بلوار پیامبر اعظم(ص) در حال طراحی است، گفت: شهرداری در حوزه معاونت شهرسازی به بررسی ساختمان هایی که نیمه کاره رها شده بود و به معماری اسلامی - ایرانی آن توجه نشده بود پرداخت.



وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه خدمات شهری افزود:‌ در بخش خدمات ایمنی تلاشهای زیادی انجام گرفته است.



شهردار قم ادامه داد: نظافت شهری در شهر قم به عنوان شهری که حریم اهل بیت(ع) است از اهمیت بسیاری برخوردار است.



وی گفت: در زمینه پسماند شهری تلاش می‌شود سیستم زباله سوزی، بهره وری از زباله و تفکیک زباله های قابل بازیافت از زباله های غیر قابل بازیافت برقرار شود.



دلبری ادامه داد: بیش از یک میلیارد و 120میلیون تومان هزینه مدیریت شهری برای زباله‌هاست.



وی گفت: تعیین آمارنامه شهرداری تا شش ماه 90 یکی از اقدامات مفید شهرداری درحوزه معاونت برنامه ریزی بوده است.



تجهیز اتوبوس‌های قم به کتاب



شهردار قم با اشاره به اقدامات معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری افزود: تجهیز اتوبوس‌ها به کتاب توسط معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری با همکاری اداره کل کتابخانه های عمومی انجام گرفت.



وی ادامه داد: هزار جلد کتاب گلبرگ به مناسبت روز کشف حجاب توزیع و نشریه همسایه نیز به عنوان نشریه برگزیده نشریات شهرداری شناخته شد.



دلبری در پایان بیان کرد: حضور در محلات به همراه استاندار دربررسی مشکلات مناطق مختلف شهر از دیگر برنامه‌های شهرداری بود.



