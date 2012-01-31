عیدی امسال کارگران؛ حداقل 660 هزار و حداکثر 990 هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، پرداخت عیدی کارگران و مشمولان قانون کار موضوعی است که ساز و کار اجرایی آن، میزان عیدی و وظیفه کارفرمایان در این زمینه در قانون کار دیده شده است.

تنها موضوعی که قانون کار آن را اصل قرار داده و برای تحقق آن ماده قانونی مصوب کرده است همان اجباری بودن تامین و پرداخت عیدی به نیروی انسانی مشمول قانون کار است که باید از سوی کارفرمایان انجام شود.



بر پایه این گزارش، برنامه ای که در کشور برای پرداخت عیدی افراد مشمول قانون کار از سوی کارفرمایان انجام می شود طبق عرفی است که در بنگاهها و واحدهای تولیدی وجود دارد و تنها زمینه ای که در این مورد توسط قانون کار فراهم شده است همان اجباری بودن پرداخت آن است.



در هر حال، قانون کار کشور می گوید کارفرمایان موظف هستند تا قبل از پایان سال کاری نسبت به تامین و پرداخت عیدی کارگران و افراد مشمول قانون کار اقدام کنند که میزان آن 2 برابر حداقل دستمزد و حداکثر نیز 3 برابر آن خواهد بود.



این فرمول نشان می دهد، کارگرانی که امسال حداقل دستمزد آنها همان مصوبه 330 هزار تومان قانون کار بوده و حداقل دریافتی آنها چیزی بیشتر از این مبلغ تعیین نشده است، باید رقمی بین 660 تا حداکثر 990 هزار تومان جدا از حقوق ماهیانه به عنوان عیدی دریافت کنند که البته در مواردی مبالغی تحت عنوان مالیات از میزان عیدی یاد شده کسر می شود، این در حالی است که برخی واحدها و بنگاه‌ها با تعیین مبلغ دلخواه، پرداخت آن را به سال جدید موکول می کنند.