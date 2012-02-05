اساسنامه "بیمه سلامت ایران"به دولت رفت

عبدالله عمادی در گفتگو با مهر در خصوص طرح مباحث جدید در مورد لزوم گسترش برخی بیمه های جدید مانند "سلامت" در ادبیات بیمه ای کشور و استفاده از ظرفیت های تازه در خدمات رسانی به هموطنان، گفت: قبل از اینکه برنامه پنجم توسعه به تصویب برسد ما سازمانی به نام خدمات بیمه درمانی داشتیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تاکید بر اینکه در ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت اعلام شده است که سازمان "بیمه سلامت ایران" جایگزین سازمان بیمه خدمات درمانی شود، اظهار داشت: همچنین پیش بینی شده است که "شورای عالی بیمه خدمات درمانی" نیز به "شورای عالی بیمه سلامت" تبدیل شود.

عمادی خاطر نشان کرد: این موارد در قالب مواد برنامه پنجم توسعه دیده شده است و بر اساس آن هم اساسنامه ای تهیه شده و در دولت است که طبق آن سازمان بیمه سلامت ایران تاسیس شود.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این زمینه که چرا اسم این سازمان جدید از درمان به سلامت تغییر یافته است؟ تاکید کرد: با توجه به تغییر نگرشی که در بیمه ها به وجود آمد و با هماهنگی هایی که با وزارت بهداشت و درمان به عنوان متولی بخش سلامت و سیاست گذار این بخش انجام دادیم، قرار شد بیمه ها از قالب درمان نگری به سلامت نگری بپردازند.

وی ادامه داد: بیمه های درمان تاکنون فقط به مسائل درمان بیماری هایی که برای افراد به وجود می آمد می پرداختند و در این زمینه نیز برخی پرداخت ها انجام می شد. اما با اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، نگرش بیمه ها به سمت سلامت نگری از بعد برنامه پنجم توسعه تغییر می کند.

به گفته عمادی، یعنی اینکه در قالب سازمان جدید بیمه ایران علاوه بر درمان به بهداشت هم توجه می شود و چون بهداشت یک حالت پیشگری دارد وقتی به آن توجه شود به مسائل روانشناختی افراد هم توجه خواهد شد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از شناخت مسائل قبل از بروز بیماری ها نیز سخن گفت و بیان داشت: در این قالب پرونده های سلامتی برای افراد خانواده تشکیل می شود که طبق آن وضعیت تغذیه افراد، واکسیناسیون و پرونده ای هم برای بررسی وضعیت ابتلاء به بیماری های گوناگون تشکیل خواهد شد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همچنین طبق آن پرونده سلامت فرد مورد ارزیابی درمانی قرار می گیرد و بیمه ها برخی از خدمات سلامت را هم پوشش خواهند داد و به همین دلیل دیگر بیمه درمان نخواهیم داشت و بیمه سلامت راه اندازی می شود.

عمادی تاکید کرد: سلامت در تعاریف جدید یک مقوله وسیعتر و عام تری است که امیدواریم هرچه بیشتر بتوانیم به این سمت حرکت کنیم و البته ممکن است در کوتاه مدت هزینه هایی را به بیمه ها تحمیل کند اما در درازمدت هزینه های بیمه ها به شدت کاهش خواهد یافت.

وی در ارتباط با زمان تشکیل بیمه جدید سلامت ایران گفت: پیش بینی می کنیم که اگر دولت اساسنامه این بیمه را هرچه سریعتر تصویب کند، حتی قبل از اتمام سال نیز سازمان بیمه سلامت در کشور تشکیل شود که جایگزین سازمان بیمه خدمات درمانی خواهد بود.