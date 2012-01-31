دوری رسانه ها از سیاه نمایی و تخریب ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین همایش بسیج و رسانه روز سه شنبه با حضور حجت الاسلام صباغی مشاور سازمان بسیج مستضعفان کشور، حجت الاسلام رضوانی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب الامر(عج) استان، صابری معاون سیاسی و امنیتی استانداری، شفیعی ها مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، علی محمدی رئیس خانه مطبوعات، خبرنگاران و مدیران مسئول خبرگزاری ها و نشریات استان در محل سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.
سعید دهقان در این همایش گفت: این همایش با هدف افزایش تعامل بسیج با رسانه های استان برگزار شده و با بهره گیری از تجارب خبرنگاران فعال امیدواریم کار اطلاع رسانی بخوبی انجام شود.
سعید دهقان در این همایش گفت: این همایش با هدف افزایش تعامل بسیج با رسانه های استان برگزار شده و با بهره گیری از تجارب خبرنگاران فعال امیدواریم کار اطلاع رسانی بخوبی انجام شود.
وی افزود: در دهه چهارم انقلاب اسلامی و مرحله پیشرفت و عدالت که نظام مردم سالاری به جهان معرفی شده است باب جدیدی در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور گشوده شده که نقش رسانه ها در این میان انکارناپذیر است.
دهقان اظهارداشت: شاخصه خبررسانی اخلاقی و دینی پرهیز از پیش داوری سیاسی، دوری از نگاه منفی به دیگران، غرور و سیاه نمایی است.
دبیر هفتیمن همایش بسیج و اصحاب رسانه استان قزوین یادآورشد: رسانه ها در شرایط کنونی باید بتوانند عظمت انقلاب اسلامی را به تصویر بکشند و با حفظ هوشیاری از سیاست زدگی اجتناب کنند.
این مسئول بیان کرد: با التزام به ارزشها و رهنمودهای مقام معظم رهبری می توان شاخص ها را پیدا کرد و با دوری از خودشیفتگی و غرور به رسالت سنگین خود عمل کرد.
مسئول روابط عمومی سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین گفت: در شرایطی که رسانه های غربی تلاش می کنند تا چهره بسیج را مخدوش کنند فعالان رسانه ای باید با ولایت مداری و تبعیت از رهنمودهای رهبری با این ترفند دشمن مقابله کنند و نگذارند به ارزشهای اسلامی خدشه وارد شود.
دهقان با گرامیداشت یاد شهدای بسیج رسانه ای استان تصریح کرد: تقدیم شهدای والا مقامی در این عرصه همچون رضا طاهرخانی، طهماسب شیخ حسنی، حمیدرضا کشاورز مرآت، محمود صلاحی و رجبی رسالت ما را سنگین تر می کند تا در مسیر انقلاب و حفظ ارزشها از هیچ کوششی دریغ نکنیم.
در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد مرحوم علی رضایی پور پیش کسوت عرصه اطلاع رسانی از تعدادی از خبرنگاران فعال استان تقدیر شد.
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