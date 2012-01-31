سید محمود فاطمی عقدا در گفتگو با مهر درباره افزایش وام خرید مسکن و تاثیر آن در بازار، گفت: به طور حتم هر چه به سمت تولید و عرضه مسکن برویم تاثیر آن در کنترل قیمت و کاهش قیمت بیشتر خواهد بود، بنابراین هرگونه حمایتی از جانب تقاضا می تواند تعادل میان عرضه و تقاضا را بهم بزند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: افزایش وام باید در شرایط تعادلی باشد و گرچه به رونق خرید و فروش و ساخت و ساز مسکن کمک می کند اما باید مراقب بود تا دلالان باز هم به سمت بازار مسکن نیایند.

وی بابیان اینکه البته بازار مسکن برای دلالان ناامن شده است و مانند سکه و ارز نیست، اظهار داشت: به هر صورت وام خرید به عنوان یک تسهیلات اجتماعی درخواست جامعه است و دولت نمی تواند این تسهیلات را ارایه ندهد در همه دنیا هم این تسهیلات تا مبالغ و درصد های متفاوتی وجود دارد و انتظار جامعه از دولت هم اینست که این وام ها را پرداخت کند.

رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن افزود: متاسفانه در کشور ما برخی از افراد با سوداگری و دلال بازی این جریانات را دنبال می کنند و هر روز از یک بازار به بازار دیگری می روند.

فاطمی عقدا با اشاره به اینکه در شرایط فعلی دلالان نمی توانند به بازار مسکن وارد شوند، گفت: الان بازار امنی برای آنها نیست، زیرا سکه و دلار را می توانند انبار کنند اما قوانینی که برای خانه های خالی اجرا می شود و تولید واحدهای مسکن مهر و واگذاری آنها اجازه این ریسک را به دلالان نمی دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: واگذاری در شهرهای جدید پرند، پردیس و هشتگرد با استقبال بسیار زیاد مردم روبرو شده است و متقاضیان هم به این طرح اعتماد پیدا کردند و تنها راه خانه دار شدن خود را مسکن مهر می دانند.

وی تصریح کرد: حتی قشر تحصیل‌کرده و دانشگاهی هم متقاضی مسکن مهر هستند و قطعا این روند جایی را برای سوداگری نمی گذارد همچنین در شهرهای کوچک هم هیچ گونه مشکلی برای تامین مسکن وجود ندارد و مسکن مهر بیش از نیاز ساخته شده است.

رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن با اشاره به برنامه های دولت برای سال آینده، اظهار داشت: برای سال 91 هم برنامه ریزی های ساخت مسکن مهر شروع شده و برای سال آینده سوداگری در بازار اتفاق نمی افتد.

براساس بسته جدید پولی بانک مرکزی، میزان وام خرید مسکن از 20 به 25 میلیون تومان افزایش می‌یابد.