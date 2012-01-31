سفر مذاکره کننده ارشد کره جنوبی به روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی ، "لیم سونگ نم" هفته آینده با هدف از سر گیری مذاکرات برای برچیدن برنامه اتمی کره شمالی با همتای روسی خود "ایگور موگولف" دیدار و مذاکره خواهد کرد.

وی قبل از این سفر با "کورت کمپل" دستیار امور آسیای شرقی و اقیانوسیه وزیر خارجه آمریکا در مورد راه حل از سرگیری مذاکرات دیدار و مذاکره خواهد کرد.

به دنبال درگذشت "کیم جونگ ایل" رهبرکره شمالی،"کورت کمپل" طی سفری به چین، کره جنوبی و ژاپن با مقامات این کشورها دیدار و گفت و گو کرد.

مذاکرات گروه شش که شامل کشورهای چین، روسیه، آمریکا، ژاپن و دو کره می باشد، از سال 2008 متوقف شده است.

