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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۴۹

ازسرگیری مذاکرات گروه 6 ؛

سفر مذاکره کننده ارشد کره جنوبی به روسیه

سفر مذاکره کننده ارشد کره جنوبی به روسیه

کوالالامپور - دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر درجنوب شرق آسیا: مذاکره کننده ارشد کره جنوبی در گروه 6 با هدف ازسرگیری مذاکرات این گروه به روسیه سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی ، "لیم سونگ نم" هفته آینده با هدف از سر گیری مذاکرات برای برچیدن برنامه اتمی کره شمالی با همتای روسی خود "ایگور موگولف" دیدار و مذاکره خواهد کرد.

وی قبل از این سفر با "کورت کمپل" دستیار امور آسیای شرقی و اقیانوسیه وزیر خارجه آمریکا در مورد راه حل از سرگیری مذاکرات دیدار و مذاکره خواهد کرد.

به دنبال درگذشت "کیم جونگ ایل" رهبرکره شمالی،"کورت کمپل" طی سفری به چین، کره جنوبی و ژاپن با مقامات این کشورها دیدار و گفت و گو کرد.

مذاکرات گروه شش که شامل کشورهای چین، روسیه، آمریکا، ژاپن و دو کره می باشد، از سال 2008 متوقف شده است.
 

کد مطلب 1522237

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