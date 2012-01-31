پیشگیری عامل اصلی توسعه امنیت است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهرام نوروزی عصر سه شنبه در همایش علمی "فارس نظم و امنیت" علمی شدن رویکردهای امنیتی را موجب نتایج مثبت در حوزه امنیت دانست و گفت: با بهره گیری از تجربیات و داشته های علمی متخصصان به وی‍ژه در علوم اجتماعی و جامعه شناسی می توان شاهد بهبود روشها در پیشگیری از وقوع جرم بود.

وی ادامه داد: استان فارس با بافت جمعیتی و مردمی متدین، معنوی و ولایتمدار می تواند به عنوان اولین میزبان برگزاری این همایش سرآغاز حرکت علمی کشور در راه توسعه علمی امنیت و آرامش جامعه باشد.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا پیشگیری را عامل اصلی توسعه امنیت معرفی کرد و افزود: برای جلوگیری از وقوع بزه و جرم علوم روانشناختی و جامعه شناسی می تواند یاری دهنده پلیس باشد تا از این طریق پیشگیری جامعه مدار، قضایی، وضعی و پیشگیریهای خاص ثمر بخش تر از گذشته باشد.

سردار نوروزی توسعه همه جانبه در مباحث امنیتی و پیشگیری از وقوع جرم را امری اساسی ارزیابی کرد و گفت: آموزشهای دینی، آموزه ها و مهارتهای رفتاری و توسعه هماهنگ موضوعاتی است که در حوزه پیشگیری نباید از آنها غافل شد.