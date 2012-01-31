به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدنجار در حاشیه جلسه استانداران سراسر کشور با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص موضوعات مطرح شده در این جلسه گفت: درجلسه امروز استانداران پیرامون افتتاح پروژه ها و دستاوردهای دولت خدمتگذار در ایام الله دهه فجر وهمچنین درخصوص خرید شب عید مردم ،کنترل قیمت و نظارت بر بازاربحث شد و رئیس جمهور به وزراء و استانداران گفت تا کالاهای مرغوب و با قیمت مناسب را به مردم عرضه کنند.

وزیر کشور همچنین تصریح کرد: حتماً برخورد قاطعی در این خصوص با اخلال گران بازار صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان گفت: شورای نگهبان آخرین نتیجه راجع به داوطلبان را را اعلام کرد که در نهایت به هیئت های اجرایی و داوطلبین اعلام شد.

وزیر کشور در ادامه با اشاره به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در حال حاضر رسیدگی و بررسی صلاحیت کاندیدا ها در دست بررسی بوده و بعد ازبررسی اعتراضات کاندیداها تعدادی ازآنها که رد صلاحیت و یا عدم احراز صلاحیت شده بودند تایید صلاحیت شدند.

وی در ادامه افزود: این روند تا 21 بهمن ادامه خواد داشت و در نهایت کاندیداهای معترض می توانند تا 24 بهمن شکایات خود را به شورای نگهبان اعلام کنند، تا درتاریخ 2 اسفند اسامی نهایی کاندیداها به فرمانداری ها اعلام شود.

وزیر کشورهمچنین در توصیه ای به کاندیداها در خصوص تبلیغات انتخاباتی گفت: از آنجایی که انتخابات پیش رو باید با شور و نشاط برگزار شود اما از کاندیداها می خواهیم تبلیغات خود را چهارچوب قانون انجام دهند.

نجاردرادامه افزود: با توجه به ایام الله دهه فجر قرار شد تمام استانداران و فرمانداران بستری را فراهم کنند، تا جشن های ویژه این ایام در سراسر کشور، هرچه باشکوهتر برگزار شود.

به گزارش خبر نگار مهر، جلسه استاند اران سراسر کشور با حضور رئیس جمهور، وزرای کشاورزی، صنعت و معدن، رئیس بانک مرکزی ، معاون وزیر اقتصاد و مدیران بخش برنامه ریزی، کشاورزی، اقتصاد برگزار شد.