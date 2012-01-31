  1. سیاست
  2. سایر
۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۴۶

در تهران صورت گرفت:

ملاقات رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و فرانسه با سفیر فرانسه در تهران

ملاقات رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و فرانسه با سفیر فرانسه در تهران

سفیر فرانسه در تهران ظهر امروزبا رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبر گزاری مهر، برونو نوشه سفیر فرانسه در تهران ظهر امروزبا حسن کامران رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدای این دیدار کامران بر اهمیت تقویت همکاری های دو کشور در عرصه های گوناگون به ویژه روابط پارلمانی تأکید کرد و گفت: حضور حضرت امام (ره) در دوران تبعید در فرانسه ذهنیت مثبتی در مردم ایران ایجاد کرده است که می تواند پشتوانه خوبی برای توسعه و گسترش همکاری های فیمابین در عرصه های مختلف به ویژه روابط پارلمانی باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با فرانسه در جهت صلح و ثبات منطقه ای یادآور شد و افزود: گفتگو و مذاکرات دو جانبه و چند جانبه جمهوری اسلامی ایران با فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی می تواند منجر به تقویت و تحکیم صلح و ثبات پایدار منطقه ای و بین الملل گردد. وی در ادامه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همخواره بر گفتگوهای مثبت با کشورهای اروپایی تأکید داشته است.

در پایان نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تحریم و تهدید کشورهای غربی علیه ملت ایران را کاملا بی اثر دانست و گفت: در تمامی سالهای بعد از انقلالب اسلامی استکبار جهانی ملت ایران را تهدید کرده اند ولی اینگونه مسائل مردم ایران را مقاوم تر کرده است و بیشترین ضرر نصیب دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران شده است.

در ادامه این دیدار آقای برونو نوشه سفیر فرانسه در تهران، ایران را کشوری صاحب تمدن چند هزار ساله خواند و بر اراده مقامات فرانسه برای گفتگو و مذاکره با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و گفت: ظرفیت های مختلفی برای گسترش و توسعه روابط در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور وجود دارد که باید با گفتگوهای مستمر در چهارچوب منافع مشترک اجرایی گردند.

وی در پایان رفت و آمد مقامات سیاسی و پارلمانی دو کشور را سبب رفع سوء تفاهمات احتمالی فیمابین دانست و افزود: با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه فرانسه خواستار آن است که ایران جایگاه واقعی خود را در منطقه داشته باشد.

کد مطلب 1522243

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها