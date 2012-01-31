ملاقات رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و فرانسه با سفیر فرانسه در تهران

به گزارش خبر گزاری مهر، برونو نوشه سفیر فرانسه در تهران ظهر امروزبا حسن کامران رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدای این دیدار کامران بر اهمیت تقویت همکاری های دو کشور در عرصه های گوناگون به ویژه روابط پارلمانی تأکید کرد و گفت: حضور حضرت امام (ره) در دوران تبعید در فرانسه ذهنیت مثبتی در مردم ایران ایجاد کرده است که می تواند پشتوانه خوبی برای توسعه و گسترش همکاری های فیمابین در عرصه های مختلف به ویژه روابط پارلمانی باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با فرانسه در جهت صلح و ثبات منطقه ای یادآور شد و افزود: گفتگو و مذاکرات دو جانبه و چند جانبه جمهوری اسلامی ایران با فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی می تواند منجر به تقویت و تحکیم صلح و ثبات پایدار منطقه ای و بین الملل گردد. وی در ادامه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همخواره بر گفتگوهای مثبت با کشورهای اروپایی تأکید داشته است.

در پایان نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تحریم و تهدید کشورهای غربی علیه ملت ایران را کاملا بی اثر دانست و گفت: در تمامی سالهای بعد از انقلالب اسلامی استکبار جهانی ملت ایران را تهدید کرده اند ولی اینگونه مسائل مردم ایران را مقاوم تر کرده است و بیشترین ضرر نصیب دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران شده است.

در ادامه این دیدار آقای برونو نوشه سفیر فرانسه در تهران، ایران را کشوری صاحب تمدن چند هزار ساله خواند و بر اراده مقامات فرانسه برای گفتگو و مذاکره با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و گفت: ظرفیت های مختلفی برای گسترش و توسعه روابط در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور وجود دارد که باید با گفتگوهای مستمر در چهارچوب منافع مشترک اجرایی گردند.

وی در پایان رفت و آمد مقامات سیاسی و پارلمانی دو کشور را سبب رفع سوء تفاهمات احتمالی فیمابین دانست و افزود: با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه فرانسه خواستار آن است که ایران جایگاه واقعی خود را در منطقه داشته باشد.