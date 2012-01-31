تیم شمشیربازی بانوان اردبیل در جایگاه ششم ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی صباغی عصر سه شنبه در پایان مسابقات شمشیربازی قهرمانی استان اضافه کرد: تیم بانوان "کانون شمشیربازی اردبیل" به نمایندگی از این استان برای اولین بار در لیگ باشگاه ای کشور حضور یافته است.

وی با بیان اینکه این تیم با مجموع 22 امتیاز و پنج بازی کمتر دور رفت لیگ سراسری شمشیربازی بانوان کشور را به پایان برده است، افزود: تیم بانوان اردبیل در هفته پایانی دور رفت لیگ شمشیربازی هشت امتیاز کسب کرد.

به گفته رئیس هیئت شمشیربازی استان این در حالی است که تیم بانوان شمشیربازی استان اردبیل در اسلحه سابر این مسابقات شرکت نکرده است.

وی متذکر شد: در پایان دور رفت تیم قدرتمند هواپیمایی تابان تهران با 54 امتیاز به مقام قهرمانی رسید و تیمهای رسانه برتر اصفهان با 50 امتیاز و شهدای شهرداری همدان با 35 امتیاز دوم و سوم دست یافتند.

تیمهای هیئت یزد با 35 امتیاز، حمل و نقل ارومیه با 31 امتیاز و کانون شمشیربازی اردبیل با 22 امتیاز و 14 بازی رده های چهارم تا ششم را در اختیار دارند.

تیمهای هیئت آذربایجان شرقی، طراوت گیلان، هیئت سمنان و هیئت چهار محال بختیاری رده های هفتم تا دهم را کسب کرده اند.

صباغی یادآور شد: دور برگشت این مسابقات اسفندماه سال جاری پیگیری خواهد شد.



اولین دوره قهرمانی اسلحه سابر اردبیل برگزار شد

آرمین نوری در اولین دوره مسابقات اسلحه سابر قهرمانی استان که با شرکت 21 سابریست برگزار می شد، به مقام قهرمانی استان اردبیل دست یافت.

در دیدار پایانی آرمین نوری با کسب برتری 15 بر 11 در برابر رضوان پناهی به مقام قهرمانی و مدال طلای مسابقات دست یافت و پناهی نقره گرفت و فرید بهتاج و امیر محمدرحیمی مشترکا سوم شدند و گردن آویز برنز کسب کردند.

اولین دوره مسابقات قهرمانی استان در اسلحه سابر پس از گذشت حدود دو سال از راه اندازی این اسلحه در شمشیربازی استان اردبیل با شور و حرارت خاص و در اردبیل برگزار شد.

گفتنی است در تیرماه سال جاری نیز یک دوره مسابقه سابر به صورت جایزه بزرگ جهت تعیین رنکینگ سابریستهای استان برگزار شد که در آن مسابقات هم آرمین نوری مقام اول را کسب کرده بود.

