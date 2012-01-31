افزایش سن ازدواج ناشی از وجود برخی دیدگاههای غلط در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، مریم گشتاسبی عصر سه شنبه در نشست کمیته ساماندهی ازدواج در استان، افزود: عدم اشتغال، جهیزیه ‌های سنگین، مهریه‌های بالا و هزینه‌های زیاد مراسم ازدواج نیز باعث کاهش آمار ازدواج در استان شده است.

وی بیان کرد: فرهنگسازی و الگو پذیری دینی جوانان در گرایش آنها به سمت ازدواج آسان و به موقع بسیار راهگشاست و باید تلاش کنیم خود باوری و اعتماد جوانان در تشکیل خانواده تقویت شود.

گشتاسبی اظهار داشت: فراهم کردن بستر کار و شغل، مسکن و تسهیلات برای جوانان می تواند در تشویق آنان به ازدواج موثر باشد.

وی دو مشکل اساسی پیش روی جوانان برای ازدواج را اشتغال و مسکن عنوان کرد و گفت: دو طرح مسکن مهر و ارائه تسهیلات اشتغال بخش زیادی از این مشکلات را مرتفع می کند.

گشتاسبی بیان داشت: استان نیازمند اصلاح و بهبود تسهیل امر ازدواج و تشکیل خانواده است وضرورت دارد در این رابطه فرهنگ سازی گسترده‌ای صورت گیرد.

وی تاکید کرد: خیرینی که در تسهیل امر ازدواج یعنی در تهیه جهیزیه و مسکن برای جوانان فعال هستند، کارشناسانی که به صورت خودجوش اقدام به برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های ازدواج می‌ کنند، ائمه جمعه و جماعات، نویسندگان، صدا و سیما و اصحاب رسانه، مدیران فرهنگی و دانشگاهی، مراکز آموزشی و حوزوی می‌توانند در فرهنگ سازی ازدواج آسان و به موقع تلاش کنند.

گشتاسبی عنوان کرد: به طور قطع ازدواج آسان و به موقع باعث کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی در جامعه می شود.

وی تصریح کرد: برای تحقق این مسئله همه مردم و مسئولین باید تلاش کنند و برخی سنت های غلط را که منجر به بی انگیزگی جوانان برای تشکیل خانواده می شود، حذف کنند.