6 فروشنده "کراک" در جنوب شرق تهران دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس دانشجو از دستگیری 6 فروشنده کراک در جنوب شرق تهران خبر داد.

این مقام انتظامی در تشریح خبر فوق گفت: با ارجاع شکایت تعدادی از شهروندان تهرانی در مورد فعالیت عده ای از فروشندگان مواد مخدر در محدوده جنوب شرقی تهران، ماموران این سرکلانتری برای بررسی موضوع به سطح حوزه استحفاظی اعزام و این افراد را شناسایی کردند.

سرهنگ دانشجو عنوان داشت: تحقیقات در این زمینه انجام شد تا اینکه ماموران موفق شدند 6 نفر از فروشندگان مواد مخدر صنعتی را در محدوده های خیابان غمخوار، کاوند و بلوار ابوذر شناسایی کرده و برای دستگیری آنها اقدام کنند.

سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، ضمن تشریح نحوه عملیات پلیس در دستگیری متهمان افزود: پس از هماهنگی با مقام قضایی ماموران به محل اعزام و در چند عملیات همزمان، این 6 نفر را بازداشت کرده به کلانتری ها محل منتقل کردند.

وی تصریح کرد: هر 6 متهم در کلانتری به جرایم خود مبنی بر فروش و توزیع مواد مخدر سنتی و کراک، اعتراف کرده و در بازرسی از محل اختفای آنها مقادیر معتنابهی مواد مخدر سنتی و صنعتی آماده برای فروش کشف و ضبط شد.

گفتنی است، متهمان در حال حاضر برای انجام مراحل تحقیقات تکمیلی به دادسرا منتقل شده اند.