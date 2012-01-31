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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۱۱

در روز پایانی نقل و انتقالات ؛

مدافع منچسترسیتی تا پایان فصل به ساندرلند پیوست

مدافع منچسترسیتی تا پایان فصل به ساندرلند پیوست

تیم ساندرلند "وین بریج" مدافع 31 ساله تیم فوتبال منچسترسیتی را به صورت قرضی و تا پایان فصل به خدمت گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بریج نخستین بازیکنی است که مارتین اونیل سرمربی جدید تیم فوتبال ساندرلند به خدمت می گیرد. او می‌تواند در دیدار چهارشنبه شب مقابل نورویچ سیتی اولین بازی خود را با پیراهن ساندرلند انجام دهد.

اونیل بعد از جذب بریج گفت: امیدوارم تجربه و توانایی بریج کمک بزرگی به ساندرلند تا پایان فصل کند. با توجه به شمار زیاد مصدومان، حضور او کمک زیادی به تیم ما خواهد کرد.

بریج فوتبال خود را با تیم شهرش یعنی ساوتهمپتون آغاز کرد و 173 بازی برای این تیم انجام داد اما در سال 2003 به چلسی پیوست.

بعد از پنج سال و نیم حضور در استمفورد بریج و یک حضور کوتاه و قرضی در فولام او در ژانویه 2009 با رقم 10 میلیون پوند چلسی را به مقصد منچسترسیتی  ترک کرد و تاکنون 58 بازی برای این تیم انجام داده است.

این مدافع کناری و ملی پوش اسبق من سیتی در ژانویه 2011 به صورت قرضی به وستهم پیوست و 18 بازی برای این تیم انجام داد و در نهایت در پایان فصل گذشته به منچستر بازگشت.

کد مطلب 1522250

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