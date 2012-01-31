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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۱۳

حجت الاسلام رحمتی خبر داد:

مسابقه کتابخوانی شبستان در مساجد خراسان رضوی برگزار می شود

مسابقه کتابخوانی شبستان در مساجد خراسان رضوی برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول امور مساجد خراسان رضوی از برگزاری مسابقه کتابخوانی شبستان در مساجد خراسان رضوی خبر داد.

حجت الاسلام علی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقه کتابخوانی شبستان مساجد در 71 مسجد استان در روز 14 بهمن ماه به شکل سراسری و کتاب باز برگزار می شود.

وی با بیان اینکه 3هزار جلد کتاب در سطح استان توزیع شده گفت: این مسابقه از روی کتاب هایی با عنوان های مهارت های دوستی، نظم اجتماعی، شخصیت و رفتار متعادل برگزار می شود.

کارشناس مسئول امور مساجد خراسان رضوی در زمینه اهداف این مسابقه عنوان کرد: فعال کردن کتابخانه های مساجد، ترویج فرهنگ مطالعه، ارتباط جوانان با مسجد و امام جماعت، مقابله با جنگ نرم و مبارزه با آسیب های اجتماعی پیش روی جوانان از اهداف برگزاری این مسابقه است.

 وی در خصوص برندگان این مسابقه نیز گفت: در مجموع به 150 نفر از برندگان هدایایی تقدیم می شود.

گفتنی است، سال گذشته مسابقه کتابخوانی شبستان در 110 مسجد به شکل غیر حضوری برگزار شده بود.

کد مطلب 1522254

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