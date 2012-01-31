نشست سفیر دانمارک با کفاشیان و نبی/ حضور دو تیم بانوان دانمارک در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که علی کفاشیان، مهدی محمد نبی و امید جمالی حضور داشتند آندرس کریستین اوگارد سفیر دانمارک در تهران بااشاره به علاقه ویژه ای که به فوتبال ایران دارد حضور کی روش در فوتبال ایران را یک نکته مثبت دانست و گفت:«من پیگیری بازیهای تیم ملی ایران هستم و دیدارهای این تیم در مرحله مقدماتی جام جهانی را دیدم و از بازی خوب این تیم مخصوصا در دیدار مقابل بحرین در تهران لذت بردم.»

سپس درباره حضور تیم های رده سنی بانوان دانمارک در تهران و برگزاری دیدارهای دوستانه و همچنین حضور تیم های رده سنی بانوان ایران در دانمارک بحث و بررسی لازم انجام شد قرار شد تیم باشگاهی B93 و HIK بانوان دانمارک به تهران و اصفهان سفر کنند و با تیم های ملی بانوان و منتخب باشگاههای بانوان ایران در تهران و اصفهان دیدار کنند.تیم های رده سنی بانوان دانمارک در رده سنی 17 تا 22 فعالیت می کنند.