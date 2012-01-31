یافته های پژوهشی وارد استانداردهای تدوین شده شود

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت ستوده در جشنواره تقدیر از پژوهشگران برتر که در محل سازمان ملی استاندارد برگزار شده بود، موضوع پژوهش را از اساسی ترین موضوعات در موسسه استاندارد ذکر کرد و اظهار داشت: امروزه در بسیاری از کشورهای جهان سرمایه گذاری در حوزه پژوهش امری حیاتی است.



وی افزود: استاندارد سازی موثر فقط بر اساس پژوهش صورت می گیرد و هر تصمیم پژوهش محور توسط یک پژوهشگر یا کارشناس استاندارد از طریق تدوین استاندارد از ابعاد مختلف می تواند در رشد فن آوری تاثیر گذار باشد.



ستوده به نقش کلیدی استاندارد اشاره کرد و گفت: پژوهش خوب می تواند منتج به توسعه و بالندگی شود و یک تصمیم غیرکارشناسی در سازمانی مانند سازمان ملی استاندارد ضایعات بالایی را به همراه خواهد داشت.



رئیس موسسه پژوهشگاه استاندارد ادامه داد: باید یافته های پژوهشی دانشمندان کشور را وارد استانداردهای تدوین شده کنیم زیرا از این طریق در حوزه استاندارد موفق خواهیم شد.



وی توسعه همه جانبه کشور را در گرو توسعه استانداردهای پژوهش محور دانست و گفت: استانداردهای پژوهش محور باعث رفاه مردم و تسهیل تجارت خواهند شد.



ستوده گفت: تلاشهای زیادی در پژوهشگاه استاندارد در حال پیگری است تا از تمام ظرفیت های آن بتوانیم در حوزه استانداردها استفاده کنیم.



احتمال به کارگیری استادان دانشگاه به عنوان سلول بنیادی موسسه



ستوده در بخش دیگری به ظرفیت های مطلوب و حضور کارشناسان استاندارد در این موسسه تحقیقاتی اشاره کرد و گفت: این پیش بینی صورت گرفته است تا از اعضای هیئت علمی دانشگاهها با رتبه های استادی به عنوان کارشناس استاندارد استفاده کنیم و حضور این افراد در پژوهشگاه استاندارد همانند سلولهای بی بدیل خواهد بود.



ستوده اظهار داشت: تعامل خوبی بین وزات علوم و سازمان استاندارد برای ارتقاء شبکه آزمایشگاهی صورت گرفته است و در معاونت پژوهشی وزارت علوم نیز این فعالیت آغاز شده است و با این تعامل در تلاش هستیم تا تمام آزمایشگاهها را وارد شبکه آزمایشگاه همکار کنیم.

ضرورت ایجاد دانشگاهی با موضوع استاندارد



وی افزود: اگر به مقوله استاندارد به عنوان دانش بنگریم، این ریشه باید در جامع علمی ریشه داشته باشد؛ اما متاسفانه این ریشه ها در مجامع دانشگاهی کمرنگ است.



وی ادامه داد: متاسفانه یک واحد دانشگاهی با موضوع استاندارد در دانشگاهها تدریس نمی شود؛ در صورتی که باید از دانش استاندارد و ریشه های آن در مجامع علمی استفاده کرد متاسفانه شاهد نقش کمرنگ آن هستیم.